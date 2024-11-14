Суддя Волков відсудив у держави 14 млн грн зарплати за три роки – "Укрінформ"

Суддя Верховного Суду України Олександр Волков виграв судову справу проти новоствореного Верховного Суду, відсудивши понад 14 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі за 2021-2023 роки.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на рішення Київського окружного адміністративного суду та Шостого апеляційного адміністративного суду

Деталі: Видання зазначає, що Волков подав позов до Верховного Суду, у якому вимагав відшкодувати заборговану зарплату за 2021 і 2022 роки, здійснити перерахунок його суддівської винагороди за 2023 рік, а також виплатити належну вихідну допомогу та інші компенсації, пов’язані зі звільненням. Сума вимог, за інформацією з судового позову, перевищує 14 млн грн.

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Зокрема, Волков просить стягнути з Верховного Суду заборгованість у розмірі 9 281 327 грн, середній заробіток за час затримки розрахунку при звільненні (2 353 494 грн), заборгованість із виплати зарплати з січня по березень 2023 року, а також компенсації за невикористану відпустку і вихідну допомогу, загалом на суму 1 147 410 грн.

Позивач зазначив, що його право на отримання належних виплат було порушено через відсутність перерахунків і виплат. Волков посилається на лист Міністерства фінансів, у якому підтверджено, що фінансування суддів Верховного Суду України здійснюється у межах бюджетних призначень, передбачених законом. Також він нагадав, що рішення Конституційного Суду від 2020 року визнало незаконним перейменування Верховного Суду України у Верховний Суд без переведення суддів, що вплинуло на його можливість продовжувати роботу.

Верховний Суд подав касаційну скаргу на рішення про виплату Волкову компенсації, проте дата її розгляду ще не визначена.

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Волков у коментарі Укрінформу підтвердив, що є позивачем у цій справі та наголосив, що не лише його, а й ще кількох суддів усунули від правосуддя, що, за його словами, суперечить європейським стандартам і вже було засуджено Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ).

Волков додав: "Судова реформа 2016 року позбавила багатьох досвідчених суддів можливості здійснювати правосуддя. Це не лише порушення наших прав, але й питання міжнародного іміджу України. На жаль, відповідальні за ці рішення досі не понесли жодної відповідальності".