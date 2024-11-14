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Судья Волков отсудил у государства 14 млн грн зарплаты за три года – "Укринформ"

Анастасия ПроцЧетверг, 14 ноября 2024, 16:21
Судья Волков отсудил у государства 14 млн грн зарплаты за три года – Укринформ
Фото: Резонанс

Судья Верховного Суда Украины Александр Волков выиграл судебное дело против новосозданного Верховного Суда, отсудив более 14 миллионов гривен задолженности по заработной плате за 2021-2023 годы.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на решение Киевского окружного административного суда и Шестого апелляционного административного суда

Детали: Издание отмечает, что Волков подал иск в Верховный Суд, в котором требовал возместить задолженность по зарплате за 2021 и 2022 годы, осуществить перерасчет его судейского вознаграждения за 2023 год, а также выплатить причитающееся выходное пособие и другие компенсации, связанные с увольнением. Сумма требований, по информации из судебного иска, превышает 14 млн грн.

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В частности, Волков просит взыскать с Верховного Суда задолженность в размере 9 281 327 грн, средний заработок за время задержки расчета при увольнении (2 353 494 грн), задолженность по выплате зарплаты с января по март 2023 года, а также компенсации за неиспользованный отпуск и выходное пособие, всего на сумму 1 147 410 грн.

Истец отметил, что его право на получение надлежащих выплат было нарушено из-за отсутствия перерасчетов и выплат. Волков ссылается на письмо Министерства финансов, в котором подтверждено, что финансирование судей Верховного Суда Украины осуществляется в пределах бюджетных назначений, предусмотренных законом. Также он напомнил, что решение Конституционного Суда от 2020 года признало незаконным переименование Верховного Суда Украины в Верховный Суд без перевода судей, что повлияло на его возможность продолжать работу.

Верховный Суд подал кассационную жалобу на решение о выплате Волкову компенсации, однако дата ее рассмотрения еще не определена.

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Волков в комментарии Укринформу подтвердил, что является истцом по этому делу и отметил, что не только его, но и еще нескольких судей отстранили от правосудия, что, по его словам, противоречит европейским стандартам и уже было осуждено Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Волков добавил: "Судебная реформа 2016 года лишила многих опытных судей возможности осуществлять правосудие. Это не только нарушение наших прав, но и вопрос международного имиджа Украины. К сожалению, ответственные за эти решения до сих пор не понесли никакой ответственности".

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