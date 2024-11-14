Єврокомісія оштрафувала Meta майже на 800 млн євро за зловживання

Європейська комісія в четвер оштрафувала компанію Meta Platforms на 797,72 млн євро за зловживання на користь Facebook Marketplace. Компанія Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Дослівно повідомлення ЄК: "Європейська комісія оштрафувала компанію Meta... за порушення антимонопольних правил ЄС шляхом прив'язки її онлайн-сервісу оголошень Facebook Marketplace до особистої соціальної мережі Facebook і нав'язування несправедливих умов торгівлі іншим постачальникам послуг онлайн-оголошень".

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Компанія Meta заявила, що подасть апеляцію на це рішення, але тим часом буде дотримуватися його і працюватиме швидко і конструктивно, щоб знайти рішення, яке вирішить підняті питання.

Рішення Європейської комісії було прийнято через два роки після того, як вона звинуватила американського технологічного гіганта в тому, що він надав несправедливу перевагу своєму сервісу приватних оголошень Facebook Marketplace, об'єднавши ці два сервіси.

Європейський Союз відкрив офіційне провадження щодо можливої антиконкурентної поведінки Facebook у червні 2021 року, а в грудні 2022 року висловив занепокоєння тим, що Meta пов'язує свою соціальну мережу Facebook зі своїми онлайн-сервісами класифікованих оголошень.

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Facebook запустив Marketplace у 2016 році, а роком пізніше розширив його в кількох європейських країнах.

У рішенні ЄС стверджується, що Meta нав'язує Facebook Marketplace людям, які використовують Facebook у незаконній "прив'язці", але Meta заявила, що цей аргумент ігнорує той факт, що користувачі Facebook можуть обирати, чи взаємодіяти з Marketplace, і багато хто цього не робить.

Комісія стверджувала, що Marketplace має потенціал перешкоджати зростанню великих діючих онлайн-маркетплейсів в ЄС, але, за словами Meta, ЄК не змогла знайти жодних доказів шкоди для конкурентів.

За порушення антимонопольного законодавства ЄС компаніям загрожують штрафи в розмірі до 10% від їхнього глобального обороту.

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