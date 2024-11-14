Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за злоупотребления

Европейская комиссия в четверг оштрафовала компанию Meta Platforms на 797,72 млн евро за злоупотребления в пользу Facebook Marketplace. Компания Meta заявила, что подаст апелляцию на это решение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Дословно сообщение ЕК: "Европейская комиссия оштрафовала компанию Meta... за нарушение антимонопольных правил ЕС путем привязки ее онлайн-сервиса объявлений Facebook Marketplace к личной социальной сети Facebook и навязывания несправедливых условий торговли другим поставщикам услуг онлайн-объявлений".

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Компания Meta заявила, что подаст апелляцию на это решение, но тем временем будет придерживаться его и будет работать быстро и конструктивно, чтобы найти решение, которое решит поднятые вопросы.

Решение Европейской комиссии было принято через два года после того, как она обвинила американского технологического гиганта в том, что он предоставил несправедливое преимущество своему сервису частных объявлений Facebook Marketplace, объединив эти два сервиса.

Европейский Союз открыл официальное производство относительно возможного антиконкурентного поведения Facebook в июне 2021 года, а в декабре 2022 года выразил обеспокоенность тем, что Meta связывает свою социальную сеть Facebook со своими онлайн-сервисами классифицированных объявлений.

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Facebook запустил Marketplace в 2016 году, а годом позже расширил его в нескольких европейских странах.

В решении ЕС утверждается, что Meta навязывает Facebook Marketplace людям, которые используют Facebook в незаконной "привязке", но Meta заявила, что этот аргумент игнорирует тот факт, что пользователи Facebook могут выбирать, взаимодействовать ли с Marketplace, и многие этого не делают.

Комиссия утверждала, что Marketplace имеет потенциал препятствовать росту крупных действующих онлайн-маркетплейсов в ЕС, но, по словам Meta, ЕК не смогла найти никаких доказательств вреда для конкурентов.

За нарушение антимонопольного законодательства ЕС компаниям грозят штрафы в размере до 10% от их глобального оборота.

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