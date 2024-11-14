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Кандидат Трампа у держсекретарі: Ми будемо забезпечувати мир через силу

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 14 листопада 2024, 17:07
Кандидат Трампа у держсекретарі: Ми будемо забезпечувати мир через силу
Фото: Getty Images

Сенатор Марко Рубіо, якого обраний президент США Дональд Трамп збирається номінувати на посаду держсекретаря, заявив, що буде "забезпечувати мир через силу".

Джерело: Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Рубіо, керівництво Державним департаментом США – це величезна відповідальність, і для нього є "великою честю" така довіра з боку Трампа.

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"На посаді держсекретаря я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного. Під керівництвом президента Трампа ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців та Америки понад усе", – підкреслив він.

Рубіо сподівається заручитись підтримкою серед колег у Сенаті, "щоб у президента була сформована команда з питань національної безпеки та зовнішньої політики, коли він вступить на посаду 20 січня".

Нагадаємо, напередодні Трамп оголосив, що його кандидатом на посаду держсекретаря США став сенатор Марко Рубіо.

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Тим часом ЗМІ повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.

ТрампвійнаСША
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