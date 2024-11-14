Кандидат Трампа в госсекретари: Мы будем обеспечивать мир через силу

Сенатор Марко Рубио, которого избранный президент США Дональд Трамп собирается номинировать на должность госсекретаря, заявил, что будет "обеспечивать мир через силу".

Источник: Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Рубио, руководство Государственным департаментом США - это огромная ответственность, и для него является "большой честью" такое доверие со стороны Трампа.

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"На посту госсекретаря я ежедневно буду работать над реализацией его внешнеполитической повестки дня. Под руководством президента Трампа мы будем обеспечивать мир через силу и всегда ставить интересы американцев и Америки превыше всего", - подчеркнул он.

Рубио надеется заручиться поддержкой среди коллег в Сенате, "чтобы у президента была сформирована команда по вопросам национальной безопасности и внешней политики, когда он вступит в должность 20 января".

Напомним, накануне Трамп объявил, что его кандидатом на должность госсекретаря США стал сенатор Марко Рубио.

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Тем временем СМИ сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Хегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.