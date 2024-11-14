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Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол

Станислав ПогориловЧетверг, 14 ноября 2024, 17:10
Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, фото: Facebook

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что Израиль в рамках помощи Киеву полностью предоставил все необходимое для создания системы раннего оповещения о воздушных угрозах - сейчас Украина находится на финальной стадии запуска этой технологии.

Источник: Корнийчук во время выступления на пятом Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum), передает "Интерфакс-Украина"

Детали: По его словам, часть этой системы раннего оповещения уже заработала в Украине. Это, в частности, трехмерные радары израильского производства.

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Прямая речь Корнийчука: "Это не тайна. Их (радары) используют военные уже сегодня. И они вполне пригодны или возможны для закупки в больших объемах в случае необходимости".

Больше деталей: Корнийчук отметил, что Украина и Израиль борются с общим врагом, потому что выглядит так, что войны в двух странах "координируются из одного центра". При этом союзники у Украины и Израиля тоже общие.

По мнению посла, Израилю также было бы интересно украинское посредничество, связанное, например, с дружескими отношениями Украины с Саудовской Аравией.

Израильпомощь Украиневоздушная тревога
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