Окупанти обстріляли Садове на Херсонщині: поранені троє людей, їх ушпиталили
Четвер, 14 листопада 2024, 19:42
Російські війська увечері 14 листопада обстріли населений пункт Садове Херсонської області, у результаті чого поранення отримали троє людей.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Через ворожий обстріл постраждали троє людей, котрі перебували на вулиці. В них - вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії".
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Деталі: Повідомляється, що 52-річна жінка дістала ще уламкові поранення спини. У 74–річної потерпілої - поранення ноги, плеча та передпліччя.
В чоловіка, 51 року, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг.
Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.