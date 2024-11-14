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Окупанти обстріляли Садове на Херсонщині: поранені троє людей, їх ушпиталили

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 листопада 2024, 19:42
Окупанти обстріляли Садове на Херсонщині: поранені троє людей, їх ушпиталили
Фото: Getty Images

Російські війська увечері 14 листопада обстріли населений пункт Садове Херсонської області, у результаті чого поранення отримали троє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Через ворожий обстріл постраждали троє людей, котрі перебували на вулиці. В них - вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії".

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Деталі: Повідомляється, що 52-річна жінка дістала ще уламкові поранення спини. У 74–річної потерпілої - поранення ноги, плеча та передпліччя.

В чоловіка, 51 року, уламкові поранення голови, грудної клітини та ніг.

Усіх потерпілих доправили до лікарні для надання меддопомоги.

Херсонська областьвійнажертви
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