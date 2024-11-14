Оккупанты обстреляли Садовое на Херсонщине: ранены три человека, их госпитализировали

Российские войска вечером 14 ноября обстреляли населенный пункт Садовое Херсонской области, в результате чего ранения получили три человека.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Из-за вражеского обстрела пострадали три человека, которые находились на улице. У них - взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии".

Реклама:

Детали: Сообщается, что 52-летняя женщина получила еще осколочные ранения спины. У 74-летней потерпевшей - ранения ноги, плеча и предплечья.

У мужчины, 51 года, осколочные ранения головы, грудной клетки и ног.

Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.