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Зеленський: 10 пунктів внутрішнього Плану будуть представлені наступного тижня

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 листопада 2024, 20:44
Зеленський: 10 пунктів внутрішнього Плану будуть представлені наступного тижня
Володимир Зеленський, фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внутрішній план стійкості України, який розробляють, буде складатися з 10 пунктів, його представлять наступного тижня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня (внутрішнього Плану стійкості – ред.), і під кожен пункт разом з українським громадянським суспільством, разом з усіма, хто готовий доповнювати раціональними ідеями, із бізнесом ми підготуємо фактично базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками. Покроково".

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Деталі: Він зазначив, що йдеться про те¸ як ми спрямуємо наші внутрішні можливості заради української перемоги. Заради того, щоб ми мали право на це слово – "перемога".

"Ми всі – кожен українець, кожна українка. Мільйони людей, які мріють про завершення цієї війни справедливо для України й працюють заради цього, воюють заради цього", - сказав президент.

За словами Зеленського, у четвер був опрацьований пункт внутрішнього Плану щодо безпеки – безпеки в усій нашій країні, у кожній області, у кожній громаді.

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"Це основа. Безпечний простір, який потрібен кожній нашій людині. Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо. Вже опрацювали пункти, зокрема, щодо енергетики – детально все підготовлено – і щодо зброї: нашого виробництва, нашої співпраці з партнерами", - розповів очільник держави.

Також був опрацьований пункт щодо культурного суверенітету, культурної спадщини України, сучасної культури, і культурної дипломатії, виробництва українського контенту. "І заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні. Це частина нашої сили та елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом", - повідомив президент.

ЗеленськийУкраїнавійна
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