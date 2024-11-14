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Зеленский: 10 пунктов внутреннего Плана будут представлены на следующей неделе

Станислав ПогориловЧетверг, 14 ноября 2024, 20:44
Зеленский: 10 пунктов внутреннего Плана будут представлены на следующей неделе
Владимир Зеленский, фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что разрабатываемый внутренний план стойкости Украины будет состоять из 10 пунктов, его представят на следующей неделе.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Всего 10 пунктов, которые будут представлены на следующей неделе (внутреннего Плана стойкости - ред.), и под каждый пункт вместе с украинским гражданским обществом, вместе со всеми, кто готов дополнять рациональными идеями, с бизнесом мы подготовим фактически базовый, доктринальный документ для Украины, для нашей устойчивости. С четкими приложениями. Пошагово".

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Детали: Он отметил, что речь идет о том¸ как мы направим наши внутренние возможности ради украинской победы. Ради того, чтобы мы имели право на это слово - "победа".

"Мы все - каждый украинец, каждая украинка. Миллионы людей, которые мечтают о завершении этой войны справедливо для Украины и работают ради этого, воюют ради этого", - сказал президент.

По словам Зеленского, в четверг был проработан пункт внутреннего Плана по безопасности - безопасности во всей нашей стране, в каждой области, в каждой общине.

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"Это основа. Безопасное пространство, которое нужно каждому нашему человеку. Хорошие наработки есть у Министерства внутренних дел, у Службы безопасности Украины. Все обязательно внедрим. Уже проработали пункты, в частности, по энергетике - подробно все подготовлено - и по оружию: нашего производства, нашего сотрудничества с партнерами", - рассказал глава государства.

Также был проработан пункт относительно культурного суверенитета, культурного наследия Украины, современной культуры, и культурной дипломатии, производства украинского контента. "И ради этого - реальное, действенное объединение культурного сообщества в Украине. Это часть нашей силы и элемент обеспечения связей Украины с глобальным миром", - сообщил президент.

ЗеленскийУкраинавойна
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