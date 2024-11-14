Увечері 14 листопада російські війська завдали удару по Одесі. Пошкоджений житловий будинок і магістральний трубопровід теплопостачання. Відомо про загиблу та двох поранених.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак, міський голова Одеси Геннадій Труханов, видання "Думська", голова ОВА Олег Кіпер

Деталі: Увечері четверга росіяни атакували місто безпілотниками з Чорного моря. Мер повідомляв про роботу ППО в місті. Згодом стало відомо про пошкодження магістрального трубопроводу теплопостачання. У місті припинила роботу одна із котелень.

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Єрмак згодом повідомив про влучання по житловому будинку. Місцеві жителі та Telegram-канали публікують фото з наслідками влучання.

Зокрема пошкоджена квартира голови Наглядової ради Українського інституту, головної редакторки англомовного видання UA: Ukraine Analytica Ганни Шелест.

Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені.

Відео - Думська pic.twitter.com/7lq7iKDuJT РЕКЛАМА: November 14, 2024

Фото - Hanna Shelest у Facebook

Фото - Hanna Shelest у Facebook

Фото - Hanna Shelest у Facebook

Оновлено: Глава ОВА повідомив, що внаслідок масованої атаки загинула жінка, поранені, щонайменше, дві людини.

Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.