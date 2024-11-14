Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені
Увечері 14 листопада російські війська завдали удару по Одесі. Пошкоджений житловий будинок і магістральний трубопровід теплопостачання. Відомо про загиблу та двох поранених.
Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак, міський голова Одеси Геннадій Труханов, видання "Думська", голова ОВА Олег Кіпер
Деталі: Увечері четверга росіяни атакували місто безпілотниками з Чорного моря. Мер повідомляв про роботу ППО в місті. Згодом стало відомо про пошкодження магістрального трубопроводу теплопостачання. У місті припинила роботу одна із котелень.
Єрмак згодом повідомив про влучання по житловому будинку. Місцеві жителі та Telegram-канали публікують фото з наслідками влучання.
Зокрема пошкоджена квартира голови Наглядової ради Українського інституту, головної редакторки англомовного видання UA: Ukraine Analytica Ганни Шелест.
Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені.
Відео - Думська pic.twitter.com/7lq7iKDuJT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2024РЕКЛАМА:
Оновлено: Глава ОВА повідомив, що внаслідок масованої атаки загинула жінка, поранені, щонайменше, дві людини.
Пошкоджені житлові будинки, церква, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.