Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Есть погибшая и раненые
Вечером 14 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. Поврежден жилой дом и магистральный трубопровод теплоснабжения. Известно о погибшей и двух раненых.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, городской голова Одессы Геннадий Труханов, издание "Думская", глава ОВА Олег Кипер
Детали: Вечером четверга россияне атаковали город беспилотниками с Черного моря. Мэр сообщал о работе ПВО в городе. Впоследствии стало известно о повреждении магистрального трубопровода теплоснабжения. В городе прекратила работу одна из котельных.
Ермак впоследствии сообщил о попадании по жилому дому. Местные жители и Telegram-каналы публикуют фото с последствиями попадания.
В частности повреждена квартира председателя Наблюдательного совета Украинского института, главного редактора англоязычного издания UA: Ukraine Analytica Анны Шелест.
Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені.
Відео - Думська pic.twitter.com/7lq7iKDuJT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 14, 2024РЕКЛАМА:
Обновлено: Глава ОВА сообщил, что в результате массированной атаки погибла женщина, ранены, по меньшей мере, два человека.
Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары.