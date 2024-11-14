Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Есть погибшая и раненые

Вечером 14 ноября российские войска нанесли удар по Одессе. Поврежден жилой дом и магистральный трубопровод теплоснабжения. Известно о погибшей и двух раненых.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, городской голова Одессы Геннадий Труханов, издание "Думская", глава ОВА Олег Кипер

Детали: Вечером четверга россияне атаковали город беспилотниками с Черного моря. Мэр сообщал о работе ПВО в городе. Впоследствии стало известно о повреждении магистрального трубопровода теплоснабжения. В городе прекратила работу одна из котельных.

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Ермак впоследствии сообщил о попадании по жилому дому. Местные жители и Telegram-каналы публикуют фото с последствиями попадания.

В частности повреждена квартира председателя Наблюдательного совета Украинского института, главного редактора англоязычного издания UA: Ukraine Analytica Анны Шелест.

Армія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Є загибла та поранені.

Відео - Думська pic.twitter.com/7lq7iKDuJT РЕКЛАМА: November 14, 2024

Фото - Hanna Shelest у Facebook

Фото - Hanna Shelest у Facebook

Фото - Hanna Shelest у Facebook

Обновлено: Глава ОВА сообщил, что в результате массированной атаки погибла женщина, ранены, по меньшей мере, два человека.

Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. На некоторых локациях возникли пожары.