Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState
П'ятниця, 15 листопада 2024, 01:32
У ніч проти 15 листопада аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували село Рівнопіль у Донецькій області, яке раніше перебувало в окупації та було звільнене Силами оборони.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними DeepState, ворог окупував Рівнопіль.
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Крім того, росіяни просунулися біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.
Довідково: Рівнопіль – село у Великоновосілківський селищній громаді Волноваського району Донецької області.
З березня 2022 року село Рівнопіль перебувало під тимчасовою російською окупацією.
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25 червня 2023 року під час контрнаступу ЗСУ село було звільнене від російських окупантів.