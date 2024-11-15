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Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 01:32
Росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині – DeepState
карта DeepState

У ніч проти 15 листопада аналітики проєкту DeepState оновили карту, зазначивши, що росіяни окупували село Рівнопіль у Донецькій області, яке раніше перебувало в окупації та було звільнене Силами оборони.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними DeepState, ворог окупував Рівнопіль.

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Крім того, росіяни просунулися біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці.

Довідково: Рівнопіль – село у Великоновосілківський селищній громаді Волноваського району Донецької області.

З березня 2022 року село Рівнопіль перебувало під тимчасовою російською окупацією.

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25 червня 2023 року під час контрнаступу ЗСУ село було звільнене від російських окупантів.

Донецька областьокупаціявійна
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