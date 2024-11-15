Россияне оккупировали Ровнополь на Донетчине – DeepState
Пятница, 15 ноября 2024, 01:32
В ночь на 15 ноября аналитики проекта DeepState обновили карту, отметив, что россияне оккупировали село Ривнополь в Донецкой области, которое ранее находилось в оккупации и было освобождено Силами обороны.
Источник DeepState
Детали По данным DeepState, враг оккупировал Ривнополь.
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Кроме того, россияне продвинулись у Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Антоновке, Вознесенке и Новоселидовке.
Справка: Ровнополь – село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области.
С марта 2022 года село Ровнополь находилось под временной российской оккупацией.
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25 июня 2023 года во время контрнаступления ВСУ село было освобождено от российских оккупантов.