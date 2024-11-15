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У Росії заявляють про атаку понад пів сотні українських безпілотників

Ольга Глущенко П'ятниця, 15 листопада 2024, 06:20
У Росії заявляють про атаку понад пів сотні українських безпілотників
український дрон, ілюстративне фото: мінцифри

У російському Міноборони заявили, що в ніч проти 15 листопада території РФ і окупованого Криму атакували понад 50 українських безпілотників, 36 з яких нібито збила російська ППО над Краснодарським краєм.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: У російському відомстві зазначили, що їхніми засобами ППО нібито було перехоплено і знищено 51 український БпЛА.

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За даними МО РФ, 36 дронів атакували Краснодарський край.

Крім того, три БпЛА нібито знищено над територією Криму, два БПЛА – над територією Бєлгородської області та 10 БПЛА – над акваторією Азовського моря.

Росіябезпілотникивійна
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