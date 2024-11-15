В России заявляют об атаке более полусотни украинских беспилотников

В российском Минобороны заявили, что в ночь на 15 ноября территории РФ и оккупированного Крыма атаковали более 50 украинских беспилотников, 36 из которых якобы сбила российская ПВО над Краснодарским краем.

Источник: Минобороны РФ

Детали В российском ведомстве отметили, что их средствами ПВО якобы был перехвачен и уничтожен 51 украинский БпЛА.

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По данным МО РФ, 36 дронов атаковали Краснодарский край.

Кроме того, три БПЛА якобы уничтожены над территорией Крыма, два БПЛА - над территорией Белгородской области и 10 БПЛА - над акваторией Азовского моря.