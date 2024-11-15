Росія зіштовхнеться зі значними економічними викликами у 2025 році – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що економіку Росії, ймовірно, чекають значні виклики, пов’язані з війною в Україні та західними санкціями.
Джерело: ISW
Деталі: Економічна політика Кремля вказує на те, що російська економіка, ймовірно, зіштовхнеться зі значними викликами у 2025 році, і що правитель Росії Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.
Нещодавно Кремль ухвалив низку заходів, спрямованих на скорочення державних витрат на лікування поранених російських військовослужбовців, боротьбу з інфляцією та вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низька народжуваність і дефіцит робочої сили.
Ця політика демонструє, що російська економіка не настільки стійка до західних санкцій, монетарних обмежень і витрат на військові дії, як це намагається представити російська влада.
Дослівно ISW: "Ця політика також демонструє, що Кремль не зможе підтримувати затяжну війну роками і десятиліттями, захищаючи російське суспільство від економічних викликів.
Послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше загострить економічні проблеми Росії".
Деталі: Путін змінив компенсації, обіцяні російським військовослужбовцям, пораненим під час бойових дій в Україні, що є чітким показником того, що Кремль намагається скоротити зростаючі короткострокові і довгострокові витрати на війну і відновити баланс у російській економіці.
13 листопада Путін підписав указ, який обмежив одноразові виплати в розмірі трьох мільйонів рублів лише для військовослужбовців, які отримали серйозні поранення в бою, запропонувавши лише один мільйон рублів для легкопоранених військовослужбовців і 100 000 рублів для військовослужбовців, які зазнали легких поранень на полі бою.
Указ викликав значну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти блогерів, і 14 листопада Путін спробував заспокоїти цю спільноту, збільшивши одноразові виплати до чотирьох мільйонів рублів, але, як і раніше, лише для російських військовослужбовців, які отримали важкі поранення на полі бою, що призвели до інвалідності.
Дослівно ISW: "Фінансові стимули стали ключовим елементом призовної кампанії російської армії та зусиль щодо утримання особового складу протягом останніх майже трьох років, і скасування таких стимулів вказує на те, що ця система стає економічно нежиттєздатною для Кремля".
Деталі: За повідомленнями, зусилля Кремля по боротьбі з інфляцією і високими процентними ставками також впливають на розширення російської оборонно-промислової бази (ОПБ) і перспективи мобілізації економіки.
За такої монетарної політики російський ОПК навряд чи зможе досягти рівня виробництва, необхідного для заміщення втрат російських озброєнь.
Ключові висновки ISW за 14 листопада:
- Нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що російська економіка, ймовірно, зіткнеться зі значними проблемами у 2025 році, і що Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.
- Путін змінив розмір компенсації, обіцяної російським військовослужбовцям, пораненим під час бойових дій в Україні, що є чітким показником того, що Кремль намагається скоротити зростаючі короткострокові та довгострокові витрати на війну і відновити баланс російської економіки.
- За повідомленнями, зусилля Кремля з боротьби з інфляцією і високими процентними ставками також впливають на розширення російської оборонно-промислової бази і перспективи мобілізації економіки.
- За такої монетарної політики російський ОПК навряд чи зможе досягти рівня виробництва, необхідного для заміщення втрат російських озброєнь.
- Кремль також проводить політику, спрямовану на підтримку населення країни в довгостроковій перспективі, що свідчить про зростаюче занепокоєння щодо погіршення демографічної ситуації та дефіциту робочої сили, які можуть загрожувати стабільному функціонуванню російської ОПБ.
- Російські війська нещодавно просунулися в Куп'янськ під час ймовірного механізованого штурму силами приблизно роти, хоча ISW не вважає, що російські війська контролюють цю територію.
- Нещодавнє опитування, проведене російськими державними органами, свідчить про те, що більшість жителів Росії вважають, що війна в Україні їх не зачіпає, що підтверджує повідомлення про зростаюче занепокоєння серед російських чиновників та еліти тим, що багато громадян залишаються байдужими до війни.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 14 листопада, що Путін особисто займається питаннями, що стосуються України, і що йому не потрібні спеціальні посланці, ймовірно, у відповідь на повідомлення про те, що новообраний президент США Дональд Трамп "незабаром" призначить "українського мирного посланця для ведення переговорів про припинення війни".
- Російські війська просунулися на головній українській ділянці фронту в Курській області, на захід від головної української ділянки фронту в Курській області в Глушковському районі, в напрямку Часового Яру, а також у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей.
- Російські джерела припускають, що Північна Корея могла надати Росії 170-мм самохідні артилерійські установки M1989 "Коксан" північнокорейського виробництва. Російські блогери опублікували фотографії, на яких видно потяг, що перевозить нібито північнокорейські 170-мм самохідні артилерійські системи M1989 "Коксан" у Красноярську.