Аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що економіку Росії, ймовірно, чекають значні виклики, пов’язані з війною в Україні та західними санкціями.

Джерело: ISW

Деталі: Економічна політика Кремля вказує на те, що російська економіка, ймовірно, зіштовхнеться зі значними викликами у 2025 році, і що правитель Росії Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії в довгостроковій перспективі.

Реклама:

Нещодавно Кремль ухвалив низку заходів, спрямованих на скорочення державних витрат на лікування поранених російських військовослужбовців, боротьбу з інфляцією та вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низька народжуваність і дефіцит робочої сили.

Ця політика демонструє, що російська економіка не настільки стійка до західних санкцій, монетарних обмежень і витрат на військові дії, як це намагається представити російська влада.

Дослівно ISW: "Ця політика також демонструє, що Кремль не зможе підтримувати затяжну війну роками і десятиліттями, захищаючи російське суспільство від економічних викликів.

РЕКЛАМА:

Послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше загострить економічні проблеми Росії".

Деталі: Путін змінив компенсації, обіцяні російським військовослужбовцям, пораненим під час бойових дій в Україні, що є чітким показником того, що Кремль намагається скоротити зростаючі короткострокові і довгострокові витрати на війну і відновити баланс у російській економіці.

13 листопада Путін підписав указ, який обмежив одноразові виплати в розмірі трьох мільйонів рублів лише для військовослужбовців, які отримали серйозні поранення в бою, запропонувавши лише один мільйон рублів для легкопоранених військовослужбовців і 100 000 рублів для військовослужбовців, які зазнали легких поранень на полі бою.

Указ викликав значну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти блогерів, і 14 листопада Путін спробував заспокоїти цю спільноту, збільшивши одноразові виплати до чотирьох мільйонів рублів, але, як і раніше, лише для російських військовослужбовців, які отримали важкі поранення на полі бою, що призвели до інвалідності.

Дослівно ISW: "Фінансові стимули стали ключовим елементом призовної кампанії російської армії та зусиль щодо утримання особового складу протягом останніх майже трьох років, і скасування таких стимулів вказує на те, що ця система стає економічно нежиттєздатною для Кремля".

Деталі: За повідомленнями, зусилля Кремля по боротьбі з інфляцією і високими процентними ставками також впливають на розширення російської оборонно-промислової бази (ОПБ) і перспективи мобілізації економіки.

За такої монетарної політики російський ОПК навряд чи зможе досягти рівня виробництва, необхідного для заміщення втрат російських озброєнь.

Ключові висновки ISW за 14 листопада: