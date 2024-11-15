Россия столкнется со значительными экономическими вызовами в 2025 году – ISW

Аналитики Института изучения войны указывают на то, что экономику России, вероятно, ждут значительные вызовы, связанные с войной в Украине и западными санкциями.

Источник ISW

Детали: Экономическая политика Кремля указывает на то, что российская экономика, вероятно, столкнется со значительными вызовами в 2025 году, и что правитель России Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

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Недавно Кремль принял ряд мер, направленных на сокращение государственных расходов на лечение раненых российских военнослужащих, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкая рождаемость и дефицит рабочей силы.

Эта политика демонстрирует, что российская экономика не настолько устойчива к западным санкциям, монетарным ограничениям и расходам на военные действия, как это пытаются представить российские власти.

Дословно ISW: "Эта политика также демонстрирует, что Кремль не сможет поддерживать затяжную войну годами и десятилетиями, защищая российское общество от экономических вызовов.

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Последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше обострит экономические проблемы России".

Детали: Путин изменил компенсации, обещанные российским военнослужащим, раненым во время боевых действий в Украине, что является четким показателем того, что Кремль пытается сократить растущие краткосрочные и долгосрочные расходы на войну и восстановить баланс в российской экономике.

13 ноября Путин подписал указ, который ограничил единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей только для военнослужащих, получивших серьезные ранения в бою, предложив лишь один миллион рублей для легкораненых военнослужащих и 100 000 рублей для военнослужащих, получивших легкие ранения на поле боя.

Указ вызвал значительную реакцию со стороны российского ультранационалистического сообщества блогеров, и 14 ноября Путин попытался успокоить это сообщество, увеличив единовременные выплаты до четырех миллионов рублей, но по-прежнему только для российских военнослужащих, получивших тяжелые ранения на поле боя, приведшие к инвалидности.

Дословно ISW: "Финансовые стимулы стали ключевым элементом призывной кампании российской армии и усилий по содержанию личного состава в течение последних почти трех лет, и отмена таких стимулов указывает на то, что эта система становится экономически нежизнеспособной для Кремля".

Детали: По сообщениям, усилия Кремля по борьбе с инфляцией и высокими процентными ставками также влияют на расширение российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и перспективы мобилизации экономики.

При такой монетарной политике российский ОПК вряд ли сможет достичь уровня производства, необходимого для замещения потерь российских вооружений.

Ключевые выводы ISW за 14 ноября: