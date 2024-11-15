СБУ виявила російського "крота" у лавах Сил спецоперацій: підполковника арештували

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали "розконсервованого" агента російської воєнної розвідки в лавах Сил спецоперацій ЗСУ.

Джерело: пресслужби СБУ та Сил спецоперацій

Деталі: Спецслужба заявила, що зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни.

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За даними СБУ, навесні 2024 року його дистанційно "активував" кадровий співробітник російської розвідки і визначив завдання: передавати росіянам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

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Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України, кажуть у СБУ.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

Дослівно СБУ: "В результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його.

Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований воєнною розвідкою РФ через своїх знайомих у росії, з якими він підтримував зв’язок.

Під час обшуків у затриманого вилучено засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації".

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна".

Дослівно ССО: "Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтверджує інформацію, опубліковану Службою безпеки України щодо затримання "крота" російського ГРУ, який передав ворогу плани спецоперацій в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях України

Командуванню ССпО було відомо про слідчі дії щодо даного військовослужбовця та всебічно сприяло його проведенню.

Поки оператори ССпО виконують бойові завдання в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, на жаль, трапляються ті, хто намагається перешкоджати зсередини.

ССпО продовжують виконувати задачі, нищити ворога та звільняти українську землю від окупантів. А всіх тих, хто думають, що можуть цьому завадити та поставити життя наших воїнів під загрозу, буде викрито та відправлено за грати".