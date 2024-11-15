СБУ обнаружила российского "крота" в рядах Сил спецопераций: подполковник арестован

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки в рядах Сил спецопераций ВСУ.

Источник: пресс-службы СБУ и Сил спецопераций

Детали: Спецслужба заявила, что злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны.

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По данным СБУ, весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российской разведки и определил задачу: передавать россиянам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.

Для выполнения вражеского задания "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".

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Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами - на временно захваченной части территории на юге Украины, говорят в СБУ.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

Дословно СБУ: "В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества".

Дословно ССО: "Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины подтверждает информацию, опубликованную Службой безопасности Украины о задержании "крота" российского ГРУ, который передал врагу планы спецопераций в тылу врага на временно оккупированных территориях Украины

Командованию ССпО было известно о следственных действиях в отношении данного военнослужащего и оно всесторонне способствовало его проведению.

Пока операторы ССпО выполняют боевые задачи в тылу врага на временно оккупированных территориях, к сожалению, попадаются те, кто пытается препятствовать изнутри.

ССпО продолжают выполнять задачи, уничтожать врага и освобождать украинскую землю от оккупантов. А все те, кто думают, что могут этому помешать и поставить жизнь наших воинов под угрозу, будут разоблачены и отправлены за решетку".