СБУ обнаружила российского "крота" в рядах Сил спецопераций: подполковник арестован
Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали "расконсервированного" агента российской военной разведки в рядах Сил спецопераций ВСУ.
Источник: пресс-службы СБУ и Сил спецопераций
Детали: Спецслужба заявила, что злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны.
По данным СБУ, весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российской разведки и определил задачу: передавать россиянам планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.
Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях.
Для выполнения вражеского задания "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружении и "целях".
Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами - на временно захваченной части территории на юге Украины, говорят в СБУ.
Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.
Дословно СБУ: "В результате спецоперации военная контрразведка СБУ поэтапно задокументировала преступления предателя и задержала его.
Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
По данным следствия, фигурант был завербован военной разведкой РФ через своих знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.
Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества".
Дословно ССО: "Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины подтверждает информацию, опубликованную Службой безопасности Украины о задержании "крота" российского ГРУ, который передал врагу планы спецопераций в тылу врага на временно оккупированных территориях Украины
Командованию ССпО было известно о следственных действиях в отношении данного военнослужащего и оно всесторонне способствовало его проведению.
Пока операторы ССпО выполняют боевые задачи в тылу врага на временно оккупированных территориях, к сожалению, попадаются те, кто пытается препятствовать изнутри.
ССпО продолжают выполнять задачи, уничтожать врага и освобождать украинскую землю от оккупантов. А все те, кто думают, что могут этому помешать и поставить жизнь наших воинов под угрозу, будут разоблачены и отправлены за решетку".