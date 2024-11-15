На кордоні з Чернігівщиною солдати РФ встановили триколор: у ДПСУ роз'яснили ситуацію

Російські ЗМІ повідомили про те, що солдати РФ перейшли кордон із Чернігівською областю і встановили російський прапор на мосту через річку Судость поблизу населеного пункту Грем'яч. Держприкордонслужба України пояснила, що диверсанти не переходили міст і не заходили в село, а на цьому напрямку задіяно додаткові сили оборони.

Джерело: російська "Радіо Свобода", речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Пряма мова Демченка: "Загроза від російських диверсійно-розвідувальних груп нікуди не зникла, зокрема і по Чернігівській області. Хоч активність диверсантів за останній час суттєво зменшилася, однак країна терорист не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі і для проведення психологічного впливу.

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Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в Грем`яч не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили".

Деталі: Речник ДПСУ пояснює, що територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там неможливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення.

Водночас Демченко запевняє, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону.

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Пряма мова: "На даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви. Тож не варто піддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника. Українські захисники знищували і продовжать нищити ворога та його диверсантів".