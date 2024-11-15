На границе с Черниговщиной солдаты РФ установили триколор: в ГПСУ разъяснили ситуацию

Российские СМИ сообщили о том, что солдаты РФ перешли границу с Черниговской областью и установили российский флаг на мосту через реку Судость вблизи населенного пункта Гремяч. Госпогранслужба Украины пояснила, что диверсанты не переходили мост и не заходили в село, а на этом направлении задействованы дополнительные силы обороны.

Источник: российская "Радио Свобода", спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "Угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, однако страна террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического воздействия.

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Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили".

Детали: Представитель ГПСУ объясняет, что территория, где от границы действовала диверсионная группа фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.

В то же время Демченко уверяет, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.

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Прямая речь: "В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое воздействие противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов".