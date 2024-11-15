Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На границе с Черниговщиной солдаты РФ установили триколор: в ГПСУ разъяснили ситуацию

Валентина РоманенкоПятница, 15 ноября 2024, 11:50
На границе с Черниговщиной солдаты РФ установили триколор: в ГПСУ разъяснили ситуацию
коллаж "Радио Свобода"

Российские СМИ сообщили о том, что солдаты РФ перешли границу с Черниговской областью и установили российский флаг на мосту через реку Судость вблизи населенного пункта Гремяч. Госпогранслужба Украины пояснила, что диверсанты не переходили мост и не заходили в село, а на этом направлении задействованы дополнительные силы обороны.

Источник: российская "Радио Свобода", спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "Угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно уменьшилась, однако страна террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического воздействия.

Реклама:

Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, возле которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили".

Детали: Представитель ГПСУ объясняет, что территория, где от границы действовала диверсионная группа фактически отрезана реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления той территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.

В то же время Демченко уверяет, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "В настоящее время на этом направлении привлечены необходимые дополнительные средства от подразделений Сил обороны Украины и действуют противодиверсионные резервы. Поэтому не стоит поддаваться на информационно-психологическое воздействие противника. Украинские защитники уничтожали и продолжат уничтожать врага и его диверсантов".

 
Гремяч на Google-карте
скриншот

диверсантыЧерниговская областьПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нардеп: 150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, в Мариуполь – 70 тысяч

В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

"Укрэнерго" ослабило ограничения света в воскресенье

Защитники поразили С-400 на Курщине

ПВО сбила 50 из 73 российских беспилотников

Все новости...
диверсанты
В Киеве подожгли три отделения "Укрпочты": полиция задержала студента колледжа
СБУ: Разоблачены агенты РФ, которые пытались разведать маршруты поставок оружия на фронт
Трое жителей Черновцов жгли релейные шкафы УЗ: диверсанты задержаны
Последние новости
20:10
У Трампа говорят, что тесно работают с администрацией Байдена по вопросам нацбезопасности
19:59
Будущий советник Трампа назвал войну в Украине мясорубкой, которую надо остановить
19:35
"Бидзина, уходи!": К дому основателя партии власти Грузии протестующие принесли чемоданы
19:22
Bloomberg: У Байдена планировали призвать к приглашению Украины в НАТО, но передумали
19:21
"Верес" отобрал очки у "Александрии" в УПЛ
19:14
Шторм "Берт" оставил людей без света и сообщения в Британии и Ирландии
19:12
Через несколько минут его должны были поджечь: "умерший" индиец пришел в себя на похоронном костре
18:57
"Право и справедливость" поддержит главу Института нацпамяти на пост президента Польши
18:36
Нардеп: 150 тысяч ВПЛ вернулись на оккупированные территории, в Мариуполь – 70 тысяч
18:29
лыжиПрыжки с трамплина. Марусяк второй раз подряд остался без очков на Кубке мира
Все новости...
Реклама:
Реклама: