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AP: У Франції закінчує підготовку кількатисячна українська бригада імені Анни Київської

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінП'ятниця, 15 листопада 2024, 12:28
AP: У Франції закінчує підготовку кількатисячна українська бригада імені Анни Київської
Фото: AP

Французька військова оперативна група "Шампань" завершує місію підготовки нової бригади імені Анни Київської з кількох тисяч українських військових.

Джерело: агентство AP, яке поспілкувалося з французькими офіцерами, які брали участь у тренуваннях, передає "Європейська правда"

Деталі: Як інформує агентство, після розгортання підготовлена та оснащена французами бригада може стати грізною силою на полях битв.

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Вона складатиметься з чотирьох з половиною тисяч військовослужбовців, сформованих з піхотних батальйонів, а також інженерів, артилерійських команд та інших спеціалістів, як раніше заявляла французька влада.

Понад 2 тисячі солдатів проходять останні кроки підготовки перед поверненням в Україну, розповіли журналісти.

Як розповіли французькі військові під час спілкування з представниками агентства, більшість з українських бійців були нещодавно мобілізовані і раніше мали лише кілька тижнів базової підготовки перед прибуттям до Франції у вересні. 

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За даними французької влади, українські військові також готують інших військовослужбовців для бригади в Україні.

Французькі військові виділили близько 1,5 тисячі своїх солдатів для оперативної групи "Шампань", яка навчає українців, як ефективно воювати разом, а також як використовувати і обслуговувати зброю, надану Францією.

Французькі військові кажуть, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 самохідних артилерійських установок "Цезар", 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніку.

Водночас французькі військові не дозволили приїжджим журналістам взяти інтерв'ю в українців.

Французькі офіцери, які брали участь у тренуваннях, кажуть, що війська тепер краще підготовлені до бойових дій, які, ймовірно, відбудуться в найближчі місяці.

"Тепер вони здатні воювати, вони здатні маневрувати. Вони здатні використовувати різних фахівців і застосовувати різну техніку, яку матимуть на полі бою", – підсумував полковник Поль, який не назвав свого прізвища з міркувань безпеки.

Раніше французький президент Емманюель Макрон публікував відео підготовки українських військових та заявив, що станом на жовтень підготовку проходили 2,3 тисячі бійців.

9 жовтня Макрон відвідав українських військових 155-ї бригади, які проходять навчання в регіоні Гранд Ест на сході Франції та побажав їм успіху.

Президент Володимир Зеленський інформував, що бригада, яку Франція навчає та комплектує в межах зусиль із підготовки українських Збройних сил, повернеться в Україну "до кінця листопада".

війнаФранція
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