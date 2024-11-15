AP: Во Франции заканчивает подготовку многотысячная украинская бригада имени Анны Киевской

Французская военная оперативная группа "Шампань" завершает миссию подготовки новой бригады имени Анны Киевской из нескольких тысяч украинских военных.

Источник: агентство AP, которое пообщалось с французскими офицерами, которые принимали участие в тренировках, передает "Европейская правда"

Детали: Как информирует агентство, после развертывания подготовленная и оснащенная французами бригада может стать грозной силой на полях сражений.

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Она будет состоять из 4,5 тысяч военнослужащих, сформированных из пехотных батальонов, а также инженеров, артиллерийских команд и других специалистов, как ранее заявляли французские власти.

Более 2 тысяч солдат проходят последние этапы подготовки перед возвращением в Украину, рассказали журналисты.

Как рассказали французские военные во время общения с представителями агентства, большинство из них были недавно мобилизованы и ранее прошли лишь несколько недель базовой подготовки перед прибытием во Францию в сентябре.

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По данным французских властей, украинские военные также готовят других военнослужащих для бригады в Украине.

Французские военные выделили около 1,5 тысяч своих солдат для оперативной группы "Шампань", которая обучает украинцев, как эффективно воевать вместе, а также как использовать и обслуживать оружие, предоставленное Францией.

Французские военные говорят, что арсенал бригады будет включать 18 легких танков AMX 10, 18 самоходных артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение и технику.

В то же время французские военные не позволили приезжим журналистам взять интервью у украинцев. Французские офицеры, которые принимали участие в тренировках, говорят, что войска теперь лучше подготовлены к боевым действиям, которые, вероятно, состоятся в ближайшие месяцы.

"Они значительно улучшились. Теперь они способны воевать, они способны маневрировать. Они способны использовать различных специалистов и применять различную технику, которую будут иметь на поле боя", – подытожил полковник Поль, который не назвал своей фамилии из соображений безопасности.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон публиковал видео подготовки украинских военных и заявил, что по состоянию на октябрь подготовку проходили 2,3 тысячи бойцов.

9 октября Макрон посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят обучение в регионе Гранд Эст на востоке Франции, и пожелал им успеха.

Президент Владимир Зеленский информировал, что бригада, которую Франция обучает и комплектует в рамках усилий по подготовке украинских Вооруженных Сил, вернется в Украину "до конца ноября".