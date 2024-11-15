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На Закарпатті колишній військовий влаштував стрілянину біля ТЦК

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 15 листопада 2024, 12:32
На Закарпатті колишній військовий влаштував стрілянину біля ТЦК
Фото: скришот з відео

На Закарпатті колишній військовий зчинив стрілянину зі стартового пістолету поблизу Хустського ТЦК через те, що його начебто не мобілізовують. Внаслідок його дій ніхто не постраждав, на чоловіка склали адмінпротокол.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на речницю ГУНП в Закарпатській області Ганну Дан, "Закарпаття 24"

Пряма мова речниці: "Це місцевий житель, військовий, він здійснював постріли зі стартового шумового пістолета біля будівлі ТЦК. На місце стрілянини викликали наряд поліції, чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство)".

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Деталі: Причиною такої поведінки, зазначає "Укрінформ", стало те, що що чоловік звернувся до ТЦК з метою повторної мобілізації - хотів повернутися на передову, хоча вже був на фронті і брав участь у бойових діях, через проблеми зі здоров'ям після виконання бойових завдань був звільнений з лав Сил оборони.

ТЦКЗакарпаттянадзвичайна подія
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