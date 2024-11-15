На Закарпатье бывший военный устроил стрельбу возле ТЦК за отказ в мобилизации

На Закарпатье бывший военный устроил стрельбу из стартового пистолета вблизи Хустского ТЦК из-за того, что его якобы не мобилизуют. В результате его действий никто не пострадал, на мужчину составили админпротокол.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря ГУНП в Закарпатской области Анну Дан, "Закарпаття 24"

Прямая речь пресс-секретаря: "Это местный житель, военный, он осуществлял выстрелы из стартового шумового пистолета у здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)".

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Детали: Причиной такого поведения, отмечает "Укринформ", стало то, что мужчина обратился в ТЦК с целью повторной мобилизации - хотел вернуться на передовую, хотя уже был на фронте и участвовал в боевых действиях, из-за проблем со здоровьем после выполнения боевых задач был уволен из рядов Сил обороны.