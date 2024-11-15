Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Закарпатье бывший военный устроил стрельбу возле ТЦК за отказ в мобилизации

Станислав ПогориловПятница, 15 ноября 2024, 12:32
На Закарпатье бывший военный устроил стрельбу возле ТЦК за отказ в мобилизации
Фото: скриншот с видео

На Закарпатье бывший военный устроил стрельбу из стартового пистолета вблизи Хустского ТЦК из-за того, что его якобы не мобилизуют. В результате его действий никто не пострадал, на мужчину составили админпротокол.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря ГУНП в Закарпатской области Анну Дан, "Закарпаття 24"

Прямая речь пресс-секретаря: "Это местный житель, военный, он осуществлял выстрелы из стартового шумового пистолета у здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)".

Реклама:

Детали: Причиной такого поведения, отмечает "Укринформ", стало то, что мужчина обратился в ТЦК с целью повторной мобилизации - хотел вернуться на передовую, хотя уже был на фронте и участвовал в боевых действиях, из-за проблем со здоровьем после выполнения боевых задач был уволен из рядов Сил обороны.

ТЦКЗакарпатьечрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ

Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной

В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

"Укрэнерго" ослабило ограничения света в воскресенье

Защитники поразили С-400 на Курщине

Все новости...
ТЦК
Оформляли липовые образование и справки ВЛК: в регионах разоблачили депутата и руководителей ТЦК
Работник столичного ТЦК пытался покончить с собой, выстрелив в голову – источник
Стерненко заявил, что история с ТЦК – это личная месть Сырского
Последние новости
23:37
На выборах в Румынии лидирует действующий премьер
23:36
Как и с чем готовили вареники в древности: традиции и рецепты
23:30
Итальянские левые популисты разорвали отношения со своим соучредителем-комиком
23:08
В Киеве работает ПВО
22:43
Генштаб: На фронте почти 200 боестолкновений, на Кураховском направлении – 57 атак
22:38
Определился состав женской сборной Украины по биатлону на первый этап Кубка мира
22:27
обновляетсяРоссияне снова атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений
22:17
Более 20 вещей, которые могут понадобиться в случае блекаута: подборка
21:53
Правительство Британии открыло вакансию переговорщика с ЕС
21:33
The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: