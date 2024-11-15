На вихідні синоптики прогнозують прохолодний комфорт

У суботу 16 листопада на більшій частині України буде сухо, лише на сході та південному сході країни вночі місцями невеликий мокрий сніг і дощ.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла.

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У Києві в суботу без опадів, вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

17 листопада також здебільшого сухо, лише в Карпатах сніг, вдень у Криму дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, на високогір'ї Карпат пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у Карпатах і на Закарпатті 1-6° морозу; вдень 6-11° тепла, у східних областях 3-8° тепла.

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У столиці в неділю опади не прогнозуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.