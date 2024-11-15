На выходные синоптики прогнозируют прохладный комфорт

В субботу 16 ноября на большей части Украины будет сухо, лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.



В Киеве в субботу без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.



17 ноября также в основном сухо, только в Карпатах снег, днем в Крыму дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с.



Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 1-6° мороза; днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-8° тепла.



В столице в воскресенье осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.