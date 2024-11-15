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На выходные синоптики прогнозируют прохладный комфорт

Валентина РоманенкоПятница, 15 ноября 2024, 12:57
На выходные синоптики прогнозируют прохладный комфорт
иллюстративное фото Unsplash

В субботу 16 ноября на большей части Украины будет сухо, лишь на востоке и юго-востоке страны ночью местами небольшой мокрый снег и дождь.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: На Закарпатье и Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.

В Киеве в субботу без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.

17 ноября также в основном сухо, только в Карпатах снег, днем в Крыму дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах и на Закарпатье 1-6° мороза; днем 6-11° тепла, в восточных областях 3-8° тепла.

В столице в воскресенье осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

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