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Росіяни забрали життя літньої жінки на Херсонщині

Анастасія ПроцП'ятниця, 15 листопада 2024, 13:13
Росіяни забрали життя літньої жінки на Херсонщині
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські військові 15 листопада близько 10:00 атакували Антонівку за допомогою БпЛА, внаслідок чого загинула 74-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Прокудіна: "Через російський обстріл Антонівки смертельні поранення дістала жінка. Мої співчуття рідним загиблої".

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Деталі: У прокуратурі зазначили, що внаслідок скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці.  

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Читати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

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