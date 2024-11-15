Росіяни забрали життя літньої жінки на Херсонщині

Російські військові 15 листопада близько 10:00 атакували Антонівку за допомогою БпЛА, внаслідок чого загинула 74-річна жінка.

Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Прокудіна: "Через російський обстріл Антонівки смертельні поранення дістала жінка. Мої співчуття рідним загиблої".

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Деталі: У прокуратурі зазначили, що внаслідок скидання вибухівки з дрона загинула 74-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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