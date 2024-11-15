Россияне унесли жизнь пожилой женщины на Херсонщине

Российские военные 15 ноября около 10:00 атаковали Антоновку с помощью БПЛА, в результате чего погибла 74-летняя женщина.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура

Прямая речь Прокудина: "Из-за российского обстрела Антоновки смертельные ранения получила женщина. Мои соболезнования родным погибшей".

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Детали: В прокуратуре отметили, что в результате сброса взрывчатки с дрона погибла 74-летняя женщина, которая находилась на улице.

Прокуроры начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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