У соцмережі злили відео з меседжем "ТЦК стріляє по людях": поліція спростовує

У п'ятницю 15 листопада сомережами почало ширитися відео із підписом, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка під Києвом у селі Щасливе, у поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ.

Джерело: заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Гірдвіліс, інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

Реклама:

Потерпілих немає. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу. Подробиці в поліції обіцяють пізніше.