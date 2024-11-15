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У соцмережі злили відео з меседжем "ТЦК стріляє по людях": поліція спростовує

Валентина РоманенкоП'ятниця, 15 листопада 2024, 14:15
У соцмережі злили відео з меседжем ТЦК стріляє по людях: поліція спростовує
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У п'ятницю 15 листопада сомережами почало ширитися відео із підписом, що представник ТЦК нібито стріляв у чоловіка під Києвом у селі Щасливе, у поліції натомість повідомили, що перевіряють інцидент зі стріляниною, яку зчинив представник ДФТГ.

Джерело: заступниця начальника департаменту комунікацій Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Гірдвіліс, інцидент трапився на території одного з підприємств у Київській області. За попередньою інформацією, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади.

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Потерпілих немає. На місце події скеровано слідчо-оперативну групу. Подробиці в поліції обіцяють пізніше.

Київська областьнадзвичайна подія
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