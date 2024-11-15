В соцсети слили видео с месседжем "ТЦК стреляет по людям": полиция опровергает

В пятницу 15 ноября в соцсетях начало распространяться видео с подписью, что представитель ТЦК якобы стрелял в мужчину под Киевом в селе Счастливое, в полиции сообщили, что проверяют инцидент со стрельбой, которую устроил представитель ДФТО.

Источник: заместитель начальника департамента коммуникаций Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам Гирдвилис, инцидент произошел на территории одного из предприятий в Киевской области. По предварительной информации, выстрелы совершил представитель добровольческого формирования территориальной общины.

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Пострадавших нет. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Подробности в полиции обещают позже.