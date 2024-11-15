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Шольц вперше за 2 роки поговорив з Путіним: йшлося про Україну

Олег Павлюк, Альона Мазуренко П'ятниця, 15 листопада 2024, 16:15
Шольц вперше за 2 роки поговорив з Путіним: йшлося про Україну
Олаф Шольц, фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 15 листопада, поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним і закликав правителя РФ припинити війну та вивести війська з України.

Джерело: Süddeutsche Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: Розмова, про яку сторони офіційно не повідомляли, "відбулася в п'ятницю вдень після тривалої підготовки", йдеться в публікації.

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Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести війська".

"Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", – йдеться в повідомленні.

Також, додали в уряді ФРН, канцлер підкреслив "непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".

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Нагадаємо, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцом відбулася 2 грудня 2022 року.

Таким чином, канцлер Німеччини став першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з Путіним.

Раніше Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".

У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.

ШольцПутін
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