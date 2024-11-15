Шольц вперше за 2 роки поговорив з Путіним: йшлося про Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 15 листопада, поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним і закликав правителя РФ припинити війну та вивести війська з України.
Джерело: Süddeutsche Zeitung, "Європейська правда"
Деталі: Розмова, про яку сторони офіційно не повідомляли, "відбулася в п'ятницю вдень після тривалої підготовки", йдеться в публікації.
Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести війська".
"Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", – йдеться в повідомленні.
Також, додали в уряді ФРН, канцлер підкреслив "непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".
Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen - mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024
Нагадаємо, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцом відбулася 2 грудня 2022 року.
Таким чином, канцлер Німеччини став першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з Путіним.
Раніше Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".
У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.