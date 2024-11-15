Шольц вперше за 2 роки поговорив з Путіним: йшлося про Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 15 листопада, поговорив з господарем Кремля Володимиром Путіним і закликав правителя РФ припинити війну та вивести війська з України.

Джерело: Süddeutsche Zeitung, "Європейська правда"

Деталі: Розмова, про яку сторони офіційно не повідомляли, "відбулася в п'ятницю вдень після тривалої підготовки", йдеться в публікації.

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Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт повідомив, що Шольц "засудив російську загарбницьку війну проти України і закликав Путіна припинити її та вивести війська".

"Федеральний канцлер наполягав, що Росія має бути готовою до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого і тривалого миру і підкреслив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в мирному процесі", – йдеться в повідомленні.

Також, додали в уряді ФРН, канцлер підкреслив "непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її захисті від російської агресії так довго, як це буде необхідно".

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Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen - mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024

Нагадаємо, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцом відбулася 2 грудня 2022 року.

Таким чином, канцлер Німеччини став першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з Путіним.

Раніше Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".

У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.