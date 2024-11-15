Шольц впервые за 2 года поговорил с Путиным: речь шла об Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным и призвал правителя РФ прекратить войну и вывести войска из Украины.
Источник: Süddeutsche Zeitung, "Европейская правда"
Детали: Разговор, о котором стороны официально не сообщали, "состоялся в пятницу днем после длительной подготовки", говорится в публикации.
Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина прекратить ее и вывести войска".
"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении.
Также, добавили в правительстве ФРГ, канцлер подчеркнул "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".
Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen - mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024
Напомним, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцом состоялся 2 декабря 2022 года.
Таким образом, канцлер Германии стал первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновил прямой контакт с Путиным.
Ранее Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".
В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцом, но российская сторона не получала предложений от Берлина.