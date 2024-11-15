Шольц впервые за 2 года поговорил с Путиным: речь шла об Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным и призвал правителя РФ прекратить войну и вывести войска из Украины.

Источник: Süddeutsche Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Разговор, о котором стороны официально не сообщали, "состоялся в пятницу днем после длительной подготовки", говорится в публикации.

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Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина прекратить ее и вывести войска".

"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении.

Также, добавили в правительстве ФРГ, канцлер подчеркнул "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".

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Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen - mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024

Напомним, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцом состоялся 2 декабря 2022 года.

Таким образом, канцлер Германии стал первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновил прямой контакт с Путиным.

Ранее Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".

В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцом, но российская сторона не получала предложений от Берлина.