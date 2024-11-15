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Шольц впервые за 2 года поговорил с Путиным: речь шла об Украине

Олег Павлюк, Алена МазуренкоПятница, 15 ноября 2024, 16:15
Шольц впервые за 2 года поговорил с Путиным: речь шла об Украине
Олаф Шольц, фото: getty images

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным и призвал правителя РФ прекратить войну и вывести войска из Украины.

Источник: Süddeutsche Zeitung, "Европейская правда"

Детали: Разговор, о котором стороны официально не сообщали, "состоялся в пятницу днем после длительной подготовки", говорится в публикации.

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Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт сообщил, что Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина прекратить ее и вывести войска".

"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", - говорится в сообщении.

Также, добавили в правительстве ФРГ, канцлер подчеркнул "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".

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Напомним, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцом состоялся 2 декабря 2022 года.

Таким образом, канцлер Германии стал первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновил прямой контакт с Путиным.

Ранее Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".

В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцом, но российская сторона не получала предложений от Берлина.

ШольцПутин
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