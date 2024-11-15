ССО врятували 16 побратимів Сил оборони з оточення на Курщині

Оператори 73 морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого під час спецоперації дістали з оточення в Курській області РФ 16 військовослужбовців трьох різних підрозділів Сил оборони України.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "О другій ночі оператори ССО отримали бойову задачу вивести з оточення групу військовослужбовців з дружніх підрозділів. Протягом двох годин оператори спланували задачу та висунулися на двох броньованих Humvee на порятунок побратимів.

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Евакуаційна група виривалася під вогнем ворожого танку та шквального кулеметного вогню, а також FPV-дрона".

Деталі: На оприлюненому відео врятовані військовослужбовці Сил оборони дякують операторам ССО.