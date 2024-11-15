ССО спасли 16 побратимов Сил обороны из окружения на Курщине

Операторы 73 морского центра СпН им кошевого атамана Антона Головатого во время спецоперации достали из окружения в Курской области РФ 16 военнослужащих трех различных подразделений Сил обороны Украины.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "В два часа ночи операторы ССО получили боевую задачу вывести из окружения группу военнослужащих из дружественных подразделений. В течение двух часов операторы спланировали задачу и выдвинулись на двух бронированных Humvee на спасение собратьев.

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Эвакуационная группа вырывалась под огнем вражеского танка и шквального пулеметного огня, а также FPV-дрона".

Детали: На обнародованном видео спасенные военнослужащие Сил обороны благодарят операторов ССО.