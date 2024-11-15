Шольц сам зателефонував Путіну, розмова тривала годину – ЗМІ

Перша за два роки розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з правителем Росії відбулася з ініціативи першого та у тісній координації з іншими країнами G7, вони спілкувались приблизно годину.

Джерело: Spiegel з посиланням на свої джерела, "Європейська правда"

Деталі: За даними журналістів, розмову ініціював Олаф Шольц. Їхнє спілкування з Путіним тривало близько години.

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Дзвінок нібито готували "тижнями" у тісній координації з ключовими міжнародними партнерами – США, Британією, Францією та іншими країнами "Сімки".

Зокрема, була домовленість про те, що розмова має відбутися вже після виборів у США, але перед самітом G20 у Бразилії, куди Шольц вирушає у неділю, а Росію на події представлятиме глава МЗС Сергій Лавров.

Джерела в уряді додають до офіційного повідомлення про розмову, що Шольц окремо засудив обстріли Росією української цивільної інфраструктури та заявив, що залучення до бойових дій на боці Росії північнокорейських солдатів може призвести до серйозної ескалації і розширення війни.

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Раніше повідомили, що Шольц перед розмовою з Путіним спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і планує зателефонувати йому також після дзвінка Путіну.

Раніше Олаф Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром"