Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шольц сам позвонил Путину, разговор длился час – СМИ

Мария Емец, Алена МазуренкоПятница, 15 ноября 2024, 17:35
Шольц сам позвонил Путину, разговор длился час – СМИ
фото с Х Шольца

Первый за два года разговор канцлера Германии Олафа Шольца с правителем России состоялся по инициативе первого и в тесной координации с другими странами G7, они общались примерно час.

Источник: Spiegel со ссылкой на свои источники, "Европейская правда"

Детали: По данным журналистов, разговор инициировал Олаф Шольц. Их общение с Путиным продолжалось около часа.

Реклама:

Звонок якобы готовили "неделями" в тесной координации с ключевыми международными партнерами – США, Британией, Францией и другими странами "Семерки".

В частности, была договоренность о том, что разговор должен состояться уже после выборов в США, но перед саммитом G20 в Бразилии, куда Шольц отправляется в воскресенье, а Россию на событии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Источники в правительстве добавляют к официальному сообщению о разговоре, что Шольц отдельно осудил обстрелы Россией украинской гражданской инфраструктуры и заявил, что привлечение к боевым действиям на стороне России северокорейских солдат может привести к серьезной эскалации и расширению войны.

РЕКЛАМА:

Ранее сообщили, что Шольц перед разговором с Путиным общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует позвонить ему также после звонка Путину.

Ранее Олаф Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".

ШольцПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донетчину – ISW

Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб

The Economist: Возле Запорожья строят фортификации в ожидании наступления РФ

Польские фермеры прекратили блокировать границу с Украиной

В понедельник отключения электроэнергии будут действовать 6 часов

Взрывчатки и "растяжки": полиция фиксирует диверсии против сотрудников - источник

Все новости...
Шольц
Шольц заметил "нюансированность" позиции Трампа по войне в Украине
В МИД Украины считают, что звонки Путину дают ему надежду на ослабление изоляции
Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину: "Минска-3" не будет
Последние новости
05:22
Россия нарастила темпы продвижения и не оставляет намерений захватить всю Донетчину – ISW
04:32
обновляетсяРоссияне снова атакуют Украину ударными БпЛА с разных направлений
04:30
Враг атаковал 12 громад Сумщины, в области за сутки – около 200 взрывов
03:52
Француз Ноэль выиграл второй подряд горнолыжный слалом на Кубке мира
03:16
Военные КНДР уже участвовали в боях против ВСУ на Курщине – Генштаб
02:14
видеоИз-за атаки беспилотников на предприятии российской Калуги возник пожар – губернатор
02:02
лыжиЗвездный австрийский прыгун пропустит весь сезон из-за травмы колена
01:44
Россияне оккупировали Катериновку и Юрьевку на Донетчине – DeepState
00:58
ОбновленоИз-за атаки россиян в Запорожье пострадала девушка, поврежден инфраструктурный объект
00:22
В КГВА сообщили о последствиях атаки вражеских беспилотников на столицу
Все новости...
Реклама:
Реклама: