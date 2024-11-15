Влада Києва хоче дозволити збудувати паркінг і місток поблизу Пейзажки, Мінкульт – проти

Влада Києва планує затвердити Детальний план території по провулку Киянівському у Шевченківському районі, який передбачає будівництво паркінгу на 320 місць і невеличкого містка в історичному центрі столиці – поруч з Пейзажною алеєю та в межах Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Рішення можуть винести на голосування вже наступного тижня, але Міністерство культури витупає категорично проти.

Джерело: депутатка Київради Женя Кулеба, проєкт рішення міськради, секретар Київради і заступник голови КМДА Володимир Бондаренко у коментарі "Українській правді", Міністерство культури і стратегічних комунікацій, КМДА

Пряма мова Кулеби у Facebook: "Віталій Кличко вирішив збудувати підземний паркінг на Старокиївський горі під Пейзажною алеєю. Так – там прямо біля каменя з написом: "Откуда єсть пошла Руська земля". Це ж яку амбіцію потрібно мати!.. А ще там заплановано МІСТ! бо куди ж наш мер без мостів!?... Цинізм ще в тому, що будівництво паркінгу прикривають типу створенням зеленої зони… Це огидно, коли афери прикривають парками".

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Деталі: Згідно з проєктом рішення, детальний план території (ДПТ) розробили на замовлення Департаменту містобудування та архітектури КМДА. ДПТ охоплює територію у 2,37 га – ця ділянка розташована у північній частині кварталу, обмеженого Вознесенським узвозом, Киянівським провулком, вулицею Дегтярною, горою Дитинкою, Пейзажною алеєю, вулицею Великою Житомирською та Львівською площею.

Приблизне місце для якого розробили ДПТ Скриншот з google.maps

На цій території, згідно з документом, наразі розташовані металеві гаражні бокси, незаселений житловий будинок садибного типу за адресою провулок Киянівський, 12 і зелені насадження.

Незаселена триповерхова будівля і гаражі у провулку Киянівському Фото з сайту КМДА

Департамент містобудування та архітектури має намір "реконструювати" згаданий "малоповерховий будинок садибного типу" у "громадську (офісну) будівлю загальною площею 2000 кв.м", а на місці гаражних боксів на провулку Киянівському, 13-21 звести паркінг на 320 місць, який би також міг виконувати функцію "укриття на 1650 місць".

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Клікніть, щоб збільшити Скриншот з ДПТ

Також планується провести благоустрій території: "влаштувати транспортні і пішохідні комунікації, безбар’єрне середовище, освітлення, малі архітектурні форми і озеленення".

На провулку Киянівському мають намір зробити проїзну частину шириною 5-6 метрів (на частині ділянки – шириною 9-10 м).

У документі крихітними літерами вказано, що територія даного детального плану повністю входить в ДІАЗ "Стародавній Київ".

Який саме вигляд матиме паркінг і реконструйована будівля, наразі невідомо – адже наразі йдеться лише про план, водночас у ДПТ зазначається максимально дозволена висотність майбутньої забудови. Згідно з документом, на місці існуючої будівлі (3-поверхівка – ред.), яку планують реконструювати, дозволене будівництво не вище 25 м (тобто приблизно 8-поверховий будинок), а на місці, де планується паркінг – не вище 9 метрів (це приблизно 3-поверхова будівля).

Також у документі згадуються ліфт і пішохідний міст від Киянівського провулку нагору до Пейзажної алеї.

До проєкту рішення, опублікованого на сайті Київради, Департамент містобудування доклав довідку про громадське обговорення, яке, згідно з даними сайту КМДА, тривало з 4 жовтня до 4 листопада, а також погодження цього ДПТ від усіх дотичних департаментів і відомств.

Варто зазначити, що на сайті КМДА дійсно можна зайти інформацію про початок обговорення і про його результати. Аде ці дані можна знайти тільки, якщо знати, що саме і де шукати. Бо ні на головній сторінці КМДА, ні у популярних соцмережах, в яких представлений виконавчий орган міської влади, жодної подібної інформації немає.

У документі про громадське обговорення згадується, що троє громадян подали свої заперечення до цього проєкту і просили замість забудови створити на цій історичній території парк. Усі ці зауваження Департамент містобудування відхилив з одним і тим же аргументом – людям треба укриття, зараз там хаотична парковка, плюс будівництво паркінгу і реконструкцію будівлі підтримують мешканці прилеглих будинків.

Там також наголосили, що "ділянка знаходиться у тупиковому відтинку Киянівського провулку, під крутосхилом і в оточенні ділянок зі складним рельєфом, тому розглядати її як рекреаційну паркову зону недоцільно". Водночас департамент додав, що проект передбачає, що зону відпочинку розіб’ють на даху паркінга.

Згідно з інформацією про обговорення, долю цієї території вирішували 26 осіб, які були присутні на слуханнях. Вказується, що ці люди є представниками кількох ОСН і ОСББ з будинків на вулиці Воздвиженській та Дегтярній, і всі вони підтримали будівництво в історичної місцевості.

Депутатка Київради Женя Кулеба каже, що ці громадські слухання сфальсифіковані.

"Мені розповідали, що туди зігнали перевдягнених двірників, як такого обговорення не було, просто написали, що громада підтримала цей проєкт рішення", – повідомила депутатка у коментарі "Українській правді".

Вона взагалі дивується, що ця територія перебуває у приватній чи комунальній власності, бо, згідно із законом "Про охорону культурної спадщини", вона має перебувати у державній власності, і будь-які рішення щодо цієї землі має погодувати Міністерство культури.

У Мінкультури на плани КМДА відреагували негативно. Там зазначили, що "паркінг на 320 машиномісць" задумали створити в межах кількох археологічних пам’яток: "Культурний шар міста Ярослава", "Копирів кінець", "Поселення та могильник на горі Дитинка" та "Історичний ландшафт київських гір", а також упритул до буферної зони об’єкта всесвітньої спадщини – Собору Святої Софії.

Дослівно з сайту Міністерства культури та стратегічних комунікацій: "Збереження культурної спадщини є елементом національної безпеки. Знищення пам’ятки археології національного значення заради побудови підземного паркінгу на Старокиївській горі є неприпустимим".

Водночас у КМДА наголосили, що проєкт рішення планують розглянути на одному з найближчих засідань Київради.

"Наразі територія, де планується зведення укриття та паркінгу, не належить до паркової зони і ще за радянського періоду була забудована гаражними боксами з підпірними стінами. Ці конструкції здебільшого зведені самочинно, тобто без відповідної проєктної документації та будь-яких археологічних досліджень", – наголосили у КМДА.

Там додали, що режим використання цієї території, визначений науково-проєктною документацією зон охорони пам’яток, не передбачає заборону нового будівництва, а лише накладає певні обмеження, зокрема висотні.

"Розміщення тут самовільно збудованих гаражних боксів є не лише порушенням нормативних вимог, а й загрозою для інженерних мереж і споруд та знеціненням історичного й містобудівного значення території. Крім того, будівництво укриття та паркінгу планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей… В умовах воєнного стану розміщення укриттів у місцях скупчення людей є одним з пріоритетів", – повідомили у КМДА.

Міська влада запевняє, що "суворо дотримуватиметься вимог пам’яткоохоронного законодавства під час реалізації проєкту Детального плану територій": зокрема, до початку робіт проведуть археологічні дослідження, крім того, проєктну документацію направлять на погодження до органів охорони культурної спадщини.

На сайті Київради вказано, що проєкт рішення уже підтримала постійна комісія з питань архітектури, містопланування та земельних відносин.

За словами секретаря Київради Володимира Бондаренка, винести проєкт рішення на голосування можуть уже на найближчому засіданні, яке заплановане на 21 листопада.

Пряма мова Бондаренка: "Усі знають, що там на тій території є понад 20 гаражів, які перебувають у приватній власності. Зараз ми не говоримо правильно чи ні, але на них були оформлені документи. Зараз ми у судах скасовуємо право реєстрацію, бо позиція міста, що там гаражі не були оформленні належним чином. Це будуть рішення про примусовий викуп за нормативною оцінкою".

Він наголосив, що затвердження ДПТ не означає, що "за пів року там буде паркінг", бо до початку будь-яких робіт ще має бути кілька рішень і погоджень.

"Дозвіл Мінкультури буде отримуватися на етапі землевідведення. Якщо до нього дійде. Зараз ми з вами визначаємо тільки перспективний план використання території. Мінкультури висловило свою позицію і відповідно, що з Міністерством культури його будуть погоджувати. На етапі землевідведення – навіть якщо Міністерство дасть відповідне погодження – перед будівництвом даного проєкту там мають пройти археологічні розкопки, якщо там є пам’ятки археології", – сказав секретар Київради.

Він також додав, що у проекті бюджету на наступний рік на ці цілі "поки що нічого не передбачено".

"Чому поки що? Бо ми не маємо оформленої земельної ділянки, не маємо землекористувача і не маємо замовника будівництва. Якщо замовником – умовно – буде комунальне підприємство, то, звичайно, це буде відбуватися за міські гроші, а якщо хтось інший, то не за кошти міста", – сказав заступник голови КМДА.

На запитання, чи це рішення не викликає особисто у нього якогось супротиву і чи виноситиме він його на голосування, Бондаренко сказав: "Наразі, на цьому етапі, не викликає, тому виноситиму на розгляд депутатів".

Він також пообіцяв, що ініціюватиме рішення про додаткове інформування мешканців Києва про проведення громадських слухань щодо подібних питань, щоб до обговорення могли залучити якомога більшу кількість мешканців.

"Я буду ініціювати, щоб було додаткове інформування громади про проведення таких обговорень. Щоб як новини публікувались (на сайті КМДА) чи як пуш-повідомлення у "Києві Цифровому". Щось таке. Я зараз поставлю завдання, ми будемо думати", – підсумував Бондаренко.