Власти Киева хотят разрешить построить паркинг и мостик вблизи Пейзажки, Минкульт – против

Власти Киева планируют утвердить Детальный план территории по переулку Кияновскому в Шевченковском районе, который предусматривает строительство паркинга на 320 мест и небольшого мостика в историческом центре столицы – рядом с Пейзажной аллеей и в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Решение могут вынести на голосование уже на следующей неделе, но Министерство культуры выступает категорически против.

Источник: депутат Киевсовета Женя Кулеба, проект решения горсовета, секретарь Киевсовета и заместитель главы КГГА Владимир Бондаренко в комментарии "Украинской правде", Министерство культуры и стратегических коммуникаций, КГГА

Прямая речь Кулебы в Facebook: "Виталий Кличко решил построить подземный паркинг на Старокиевской горе под Пейзажной аллеей. Да – там прямо возле камня с надписью: "Откуда есть пошла Русская земля". Это же какую амбицию нужно иметь! А еще там запланирован МОСТ! потому что куда же наш мэр без мостов!??.... Цинизм еще в том, что строительство паркинга прикрывают типа созданием зеленой зоны... Это отвратительно, когда аферы прикрывают парками".

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Детали: Согласно проекту решения, детальный план территории (ДПТ) разработали по заказу Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. ДПТ охватывает территорию в 2,37 га – этот участок расположен в северной части квартала, ограниченного Вознесенским спуском, Кияновским переулком, улицей Дегтярной, горой Дитинкой, Пейзажной аллеей, улицей Большой Житомирской и Львовской площадью.

Приблизительное место для которого разработали ДПТ СКРИНШОТ С GOOGLE.MAPS

На этой территории, согласно документу, сейчас расположены металлические гаражные боксы, незаселенный жилой дом усадебного типа по адресу переулок Кияновский, 12 и зеленые насаждения.

Незаселенное трехэтажное здание и гаражи в переулке Кияновском ФОТО С САЙТА КМДА

Департамент градостроительства и архитектуры намерен "реконструировать" упомянутый "малоэтажный дом усадебного типа" в "общественное (офисное) здание общей площадью 2000 кв.м", а на месте гаражных боксов на переулке Кияновском, 13-21 построить паркинг на 320 мест, который бы также мог выполнять функцию "укрытия на 1650 мест".

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Также планируется провести благоустройство территории: устроить "транспортные и пешеходные коммуникации, безбарьерную среду, освещение, малые архитектурные формы и озеленение".

На переулке Кияновском планируют сделать проезжую часть шириной 5-6 метров (на части участка – шириной 9-10 м).

В документе крошечными буквами указано, что территория данного детального плана полностью входит в ДИАЗ "Древний Киев".

Как будет выглядеть паркинг и реконструированное здание, еще неизвестно – ведь пока речь идет только о плане, в то же время в ДПТ отмечается максимально разрешенная высотность будущей застройки. Согласно документу, на месте существующего здания (3-этажка – ред.), которое планируют реконструировать, разрешено строительство не выше 25 м (то есть примерно 8-этажный дом), а на месте, где планируется паркинг – не выше 9 метров (это примерно 3-этажное здание).

Также в документе упоминаются лифт и пешеходный мост от Кияновского переулка вверх к Пейзажной аллее.

К проекту решения, опубликованного на сайте Киевсовета, Департамент градостроительства приложил справку об общественном обсуждении, которое, согласно данным сайта КГГА, длилось с 4 октября по 4 ноября, а также согласование этого ДПТ от всех касательных департаментов и ведомств.

Стоит отметить, что на сайте КГГА действительно можно зайти информацию о начале обсуждения и о его результатах. Но эти данные можно найти только, если знать, что именно и где искать. Потому что ни на главной странице КГГА, ни в популярных соцсетях, в которых представлен исполнительный орган городской власти, никакой подобной информации нет.

В документе об общественном обсуждении упоминается, что трое граждан подали свои возражения к этому проекту и просили вместо застройки создать на этой исторической территории парк. Все эти замечания Департамент градостроительства отклонил с одним и тем же аргументом – людям нужно укрытие, сейчас там хаотичная парковка, плюс строительство паркинга и реконструкцию здания поддерживают жители близлежащих домов.

Там также отметили, что "участок находится в тупиковом отрезке Кияновского переулка, под крутым склоном и в окружении участков со сложным рельефом, поэтому рассматривать его как рекреационную парковую зону нецелесообразно". В то же время Департамент добавил, что проект предусматривает, что зону отдыха разобьют на крыше паркинга.

Согласно информации об обсуждении, судьбу этой территории решали 26 человек, которые присутствовали на слушаниях. Отмечается, что эти люди являются представителями нескольких ОСН и ОСМД из домов на улице Воздвиженской и Дегтярной, и все они поддержали строительство в исторической местности.

Депутат Киевсовета Женя Кулеба говорит, что эти общественные слушания сфальсифицированы.

"Мне рассказывали, что туда согнали переодетых дворников, как такого обсуждения не было, просто написали, что община поддержала этот проект решения", – сообщила депутат в комментарии "Украинской правде".

Она вообще удивляется, что эта территория находится в частной или коммунальной собственности, потому что по закону "Об охране культурного наследия" она должна находиться в государственной собственности, и любые решения по этой земле должно согласовать Министерство культуры.

В Минкультуры на планы КГГА отреагировали негативно. Там отметили, что "паркинг на 320 машиномест" задумали создать в пределах нескольких археологических памятников: "Культурный слой города Ярослава", "Копыров конец", "Поселение и могильник на горе Дитинка" и "Исторический ландшафт киевских гор", а также вплотную к буферной зоне объекта всемирного наследия – Собора Святой Софии.

Дословно с сайта Министерства культуры и стратегических коммуникаций: "Сохранение культурного наследия является элементом национальной безопасности. Уничтожение памятника археологии национального значения ради построения подземного паркинга на Старокиевской горе недопустимо".

В то же время в КГГА отметили, что проект решения планируют рассмотреть на одном из ближайших заседаний Киевсовета.

"Сейчас территория, где планируется строительство укрытия и паркинга, не относится к парковой зоне и еще в советский период была застроена гаражными боксами с подпорными стенами. Эти конструкции в основном возведены самовольно, то есть без соответствующей проектной документации и каких-либо археологических исследований", – отметили в КГГА.

Там добавили, что режим использования этой территории, определенный научно-проектной документацией зон охраны памятников, не предусматривает запрет на новое строительство, а лишь накладывает определенные ограничения, в частности высотные.

"Размещение здесь самовольно построенных гаражных боксов является не только нарушением нормативных требований, но и угрозой для инженерных сетей и сооружений и обесцениванием исторического и градостроительного значения территории. Кроме того, строительство укрытия и паркинга планируется в пределах большого туристического маршрута, который ежедневно посещают тысячи людей... В условиях военного положения размещение укрытий в местах скопления людей является одним из приоритетов", – сообщили в КГГА.

Городские власти уверяют, что "будут строго придерживаться требований памятникоохранного законодательства при реализации проекта Детального плана территорий": в частности, до начала работ проведут археологические исследования, кроме того, проектную документацию направят на согласование в органы охраны культурного наследия.

На сайте Киевсовета указано, что проект решения уже поддержала постоянная комиссия по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

По словам секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, вынести проект решения на голосование могут уже на ближайшем заседании, которое запланировано на 21 ноября.

Прямая речь Бондаренко: "Все знают, что там на той территории есть более 20 гаражей, которые находятся в частной собственности. Сейчас мы не говорим правильно или нет, но на них были оформлены документы. Сейчас мы в судах отменяем право регистрации, потому что позиция города, что там гаражи не были оформлены должным образом. Это будут решения о принудительном выкупе, по нормативной оценке".

Он отметил, что утверждение ДПТ не означает, что "за полгода там будет паркинг", потому что до начала любых работ еще должно быть несколько решений и согласований.

"Разрешение Минкультуры будет получаться на этапе землеотвода. Если до него дойдет. Сейчас мы с вами определяем только перспективный план использования территории. Минкультуры выразило свою позицию и соответственно, что с Министерством культуры его будут согласовывать. На этапе землеотвода – даже если Министерство даст соответствующее согласование – перед строительством данного проекта там должны пройти археологические раскопки, если там есть памятники археологии", – сказал секретарь Киевсовета.

Он также добавил, что в проекте бюджета на следующий год на эти цели "пока ничего не предусмотрено".

"Почему пока что? Потому что мы не имеем оформленного земельного участка, не имеем землепользователя и не имеем заказчика строительства. Если заказчиком – условно – будет коммунальное предприятие, то, конечно, это будет происходить за городские деньги, а если кто-то другой, то не за средства города", – сказал заместитель главы ККГА.

На вопрос, не вызывает ли это решение лично у него какого-то сопротивления и будет ли он выносить его на голосование, Бондаренко сказал: "Сейчас, на этом этапе, не вызывает, поэтому буду выносить на рассмотрение депутатов".

Он также пообещал, что будет инициировать решение о дополнительном информировании жителей Киева о проведении общественных слушаний по подобным вопросам, чтобы к обсуждению могли привлечь как можно большее количество горожан.

"Я буду инициировать, чтобы было дополнительное информирование общества о проведении таких обсуждений. Чтобы как новости публиковались (на сайте КГГА) или как пуш-сообщение в "Киеве Цифровом". Что-то такое. Я сейчас поставлю задачу, мы будем думать", – подытожил Бондаренко.