У Кремлі розказали, які ультиматуми Путін виклав Шольцу

У Кремлі оприлюднили заяву за підсумками розмови Олафа Шольца і Владіміра Путіна, в ході якої кремлівський правитель виклав свої ультиматуми і озвучені не раз тези.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Кремля

Деталі: Зокрема, Путін розповів німецькому канцлеру, що розв'язав повномасштабну війну проти України через "багаторічну агресивну політику НАТО, спрямовану на створення на українській території антиросійського плацдарму".

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Він також стверджував, що нібито ніколи не відмовлявся від переговорів щодо мирного врегулювання, але на умовах РФ з "урахуванням нових територіальних реалій".

Путін також побідкався щодо "деградації" відносин між РФ та Німеччиною через "недружній курс" влади у Берліні.

"Домовлено, що за підсумками розмови помічники лідерів будуть на зв'язку", – резюмували у Кремлі.

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Раніше у Берліні повідомили, що Шольц у п’ятницю зателефонував Путіну, засудив російську загарбницьку війну проти України і наполягав, що Путін повинен бути готовим до переговорів та має вивести свої війська.

Також німецький канцлер має намір зателефонувати Володимиру Зеленському та розповісти про результати розмови.