Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Кремле рассказали, какие ультиматумы Путин выложил Шольцу

Ирина Кутелева, Александр ШумилинПятница, 15 ноября 2024, 17:58
В Кремле рассказали, какие ультиматумы Путин выложил Шольцу
Getty Images

В Кремле обнародовали заявление по итогам разговора Олафа Шольца и Владимира Путина, в ходе которого кремлевский правитель изложил свои ультиматумы и озвученные не раз тезисы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Кремля

Детали: В частности, Путин рассказал немецкому канцлеру, что развязал полномасштабную войну против Украины из-за "многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма".

Реклама:

Он также утверждал, что якобы никогда не отказывался от переговоров по мирному урегулированию, но на условиях РФ с "учетом новых территориальных реалий".

"Предложения России хорошо известны и изложены, в частности, в июньском выступлении в российском МИДе. Возможные договорённости должны учитывать интересы Российской Федерации в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное устранить первопричины конфликта", – заявили в Кремле.

Путин также посетовал на "деградацию" отношений между РФ и Германией из-за "недружественного курса" власти в Берлине.

РЕКЛАМА:

"Договорились, что по итогам разговора помощники лидеров будут на связи", – резюмировали в Кремле.

Ранее в Берлине сообщили, что Шольц в пятницу позвонил Путину, осудил российскую захватническую войну против Украины и настаивал, что Путин должен быть готов к переговорам и должен вывести свои войска.

Также немецкий канцлер намерен позвонить Владимиру Зеленскому и рассказать о результатах разговора.

РосcияГерманияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия обеспокоена расходами на продолжение войны в Украине

Россия бьет по Украине северокорейскими ракетами с западными компонентами – CNN

В гостинице Киева произошла стрельба: есть погибший и раненые, нападавшего ищут

Reuters: Украина потеряла более 40% контролируемой территории в Курской области

Залужный считает, что Европа не готова к длительной войне с Россией

В воскресенье отключения электроэнергии будут действовать 4 часа

Все новости...
Росcия
Сибига о прекращении поставок "Газпрома" Австрии: РФ использует энергоносители как оружие
Россия в войне против Украины потеряла еще 1650 военных
В России заявили об атаке более 30 беспилотников
Последние новости
06:04
Футбол"Олимпиакос" хочет продать Яремчука
05:56
Климатический саммит одобрил финансирование на $300 млрд развивающимся странам
04:58
Возле посольства Израиля в Иордании произошла стрельба: трое раненых, нападавшего убили
04:32
обновляетсяРоссия в очередной раз атакует Украину беспилотниками
04:04
ISW: Россия обеспокоена расходами на продолжение войны в Украине
03:57
футзалSkyUP в результативном матче обыграл "Харьков", "Ураган" победил in.IT Львов в 6 туре Экстра-лиги
03:20
На Киевщине ПВО работает по вражеским беспилотникам
02:20
Из опасных районов Харьковщины за полгода эвакуировали более 20 тысяч гражданских – Синегубов
01:59
теннисИталия одолела Австралию и стала вторым финалистом Кубка Дэвиса
01:36
Губернатор Курской области РФ заявил об атаке двух ракет и 27 БпЛА
Все новости...
Реклама:
Реклама: