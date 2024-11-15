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Зеленський розкритикував дзвінок Шольца Путіну: "Мінська-3" не буде

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 листопада 2024, 19:05
Зеленський розкритикував дзвінок Шольца Путіну: Мінська-3 не буде
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи розмову канцлера Німеччини з правителем Росії, заявив, що цей крок може стати поштовхом для наступних розмов із Володимиром Путіним, але "Мінська-3" не буде і Україні потрібен реальний мир.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів.

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І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни.

Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир".

ЗеленськийШольцПутін
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