Зеленський розкритикував дзвінок Шольца Путіну: "Мінська-3" не буде

Президент Володимир Зеленський, коментуючи розмову канцлера Німеччини з правителем Росії, заявив, що цей крок може стати поштовхом для наступних розмов із Володимиром Путіним, але "Мінська-3" не буде і Україні потрібен реальний мир.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів.

Реклама:

І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись. Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни.

Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир".