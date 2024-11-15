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Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину: "Минска-3" не будет

Алена МазуренкоПятница, 15 ноября 2024, 19:05
Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину: Минска-3 не будет
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя разговор канцлера Германии с правителем России, заявил, что этот шаг может стать толчком для следующих разговоров с Владимиром Путиным, но "Минска-3" не будет и Украине нужен реальный мир.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов.

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И это именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне.

Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир".

ЗеленскийШольцПутин
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