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В МЗС України вважають, що дзвінки Путіну дають йому надію на послаблення ізоляції

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко П'ятниця, 15 листопада 2024, 19:38
В МЗС України вважають, що дзвінки Путіну дають йому надію на послаблення ізоляції
Володимир Путін. Фото: Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України коментуючи розмову між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і кремлівським правителем Владіміром Путіним, наголосили, що вона не несе користі для досягнення миру і лише дає главі РФ надію на послаблення ізоляції.

Джерело: коментар речника МЗС Георгія Тихого, "Європейська правда"

Деталі: Представник українського МЗС зауважив, що Україна була поінформована про плани глави уряду Німеччини провести розмову з очільником Кремля. У тексті заяви речника зовнішньополітичного відомства України Путіна не називають "президентом РФ".

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"Але навіть якщо канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру", – йдеться у заяві.

Тихий підкреслив, що довгі розмови – "це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів".

"Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції… Наразі потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях", – наголошується у заяві.

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У МЗС нагадали, що ці конкретні дії відомі – і це насамперед виведення окупаційних військ РФ з території України.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Олаф Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля

За даними ЗМІ, розмову ініціював Шольц, а підготовка до неї тривала "тижнями" у тісній координації з країнами G7.

Перед розмовою з Путіним канцлер спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і планує зателефонувати йому також після дзвінка Путіну.

ПутінШольцМЗС
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