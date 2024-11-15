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В МИД Украины считают, что звонки Путину дают ему надежду на ослабление изоляции

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоПятница, 15 ноября 2024, 19:38
В МИД Украины считают, что звонки Путину дают ему надежду на ослабление изоляции
Владимир Путин. Фото: Getty Images

В Министерстве иностранных дел Украины комментируя разговор между канцлером Германии Олафом Шольцом и кремлевским правителем Владимиром Путиным, отметили, что он не несет пользы для достижения мира и лишь дает главе РФ надежду на ослабление изоляции.

Источник: комментарий пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, "Европейская правда"

Детали: Представитель украинского МИД отметил, что Украина была проинформирована о планах главы правительства Германии провести разговор с главой Кремля. В тексте заявления спикера внешнеполитического ведомства Украины Путина не называют "президентом РФ".

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"Но даже если канцлер ФРГ не высказывал в разговоре позиций, которые шли бы вразрез с позицией Украины, сами по себе разговоры с российским диктатором не несут никакой добавленной стоимости для достижения справедливого мира", – говорится в заявлении.

Тихий подчеркнул, что долгие разговоры – "это ресурс, которым Путин пользуется уже более 20 лет, чтобы достигать своих интересов".

"Сейчас разговоры только дают Путину надежду на ослабление международной изоляции... Сейчас нужны конкретные сильные действия, которые принудят его к миру, а не уговоры и попытки умиротворения, которые он расценивает как признак слабости и использует в своих целях", – отмечается в заявлении.

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В МИД напомнили, что эти конкретные действия известны – и это прежде всего вывод оккупационных войск РФ с территории Украины.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Олаф Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

По данным СМИ, разговор инициировал Шольц, а подготовка к нему длилась "неделями" в тесной координации со странами G7.

Перед разговором с Путиным канцлер общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует позвонить ему также после звонка Путину.

ПутинШольцМИД
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