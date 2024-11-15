ЗМІ: ЄС планує обговорити нові санкції проти Ірану за підтримку РФ у війні

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 18 листопада, планує обговорити нові санкції проти Ірану за допомогу Росії у війні проти України.

Джерело: про це розповів неназваний посадовець ЄС на брифінгу у Брюсселі, його цитує "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Також глави МЗС країн ЄС обговорять реакцію на допомогу, яку Росія отримує від третіх країн, зокрема Північної Кореї.

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"Також будуть санкції: маємо політичну домовленість про другий пакет проти Ірану щодо передачі Росії балістичних ракет… І ми вже працюємо над п’ятнадцятим пакетом (санкцій проти Росії – Ред.)", – сказав посадовець.

За його словами, обмежувальні заходи будуть схожими на ті, що запровадили в першому раунді: там сім фізичних осіб і сім юридичних.

"Нічого кардинального – лише додавання нових людей і створення нових організацій. По суті, ми хочемо продовжувати тиск на Іран, надсилаючи Тегерану чітке повідомлення, що він має припинити військову співпрацю з Росією", – зазначив представник ЄС.

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За даними "Радіо Свобода", до санкційного списку потраплять одна фізична особа і чотири юридичні компанії.

З них – три російські судноплавні компанії, що доставляють до РФ іранські військові товари включно з компонентами дронів, а також – національний морський перевізник Ірану.

Нагадаємо, у жовтні ЄС оголосив про запровадження санкцій проти трьох іранських авіакомпаній, чотирьох компаній і семи фізичних осіб через постачання іранських балістичних ракет і безпілотників до Росії.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі напередодні засудив заплановані санкції ЄС. Він сказав, що Іран не надавав Росії балістичних ракет.