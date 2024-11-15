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СМИ: ЕС планирует обсудить новые санкции против Ирана за поддержку РФ в войне

Ирина Кутелева, Татьяна ОлейникПятница, 15 ноября 2024, 21:42
СМИ: ЕС планирует обсудить новые санкции против Ирана за поддержку РФ в войне
Фото - Getty Images

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в понедельник, 18 ноября, планирует обсудить новые санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины.

Источник: об этом рассказал неназванный чиновник ЕС на брифинге в Брюсселе, его цитирует "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда"

Детали: Также главы МИД стран ЕС обсудят реакцию на помощь, которую Россия получает от третьих стран, в частности Северной Кореи.

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"Также будут санкции: имеем политическую договоренность о втором пакете против Ирана по передаче России баллистических ракет... И мы уже работаем над пятнадцатым пакетом (санкций против России – Ред.)", – сказал чиновник.

По его словам, ограничительные меры будут похожими на те, что ввели в первом раунде: там семь физических лиц и семь юридических.

"Ничего кардинального – только добавление новых людей и создание новых организаций. По сути, мы хотим продолжать давление на Иран, посылая Тегерану четкое сообщение, что он должен прекратить военное сотрудничество с Россией", – отметил представитель ЕС.

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По данным "Радио Свобода", в санкционный список попадут одно физическое лицо и четыре юридические компании.

Из них – три российские судоходные компании, доставляющие в РФ иранские военные товары, включая компоненты дронов, а также – национальный морской перевозчик Ирана.

Напомним, в октябре ЕС объявил о введении санкций против трех иранских авиакомпаний, четырех компаний и семи физических лиц из-за поставок иранских баллистических ракет и беспилотников в Россию.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи накануне осудил запланированные санкции ЕС. Он сказал, что Иран не предоставлял России баллистических ракет.

санкцииЕСИран
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