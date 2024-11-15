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Одіозному військовому та письменнику Сорду оголосили підозру у шахрайстві

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 листопада 2024, 21:40
Одіозному військовому та письменнику Сорду оголосили підозру у шахрайстві
Влад Сорд, фото: "Дім химер" у Facebook

Правоохоронці повідомили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду, який ошукав підписників на 350 тисяч гривень під час збору коштів для ЗСУ.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція

Дослівно поліція: "У липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати 5 мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом.

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Як зʼясували слідчі Нацполіції, певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів.

Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування".

Деталі: За інформацією джерел УП, йдеться про Владислава Сорда, якого раніше у соцмережах звинувачували у привласненні коштів, зібраних на потреби військових.

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За даними слідства, він організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ. У прокуратурі повідомили, що чоловік заволодів сумою в понад 357 тис. грн.

Поліцейські виявили Сорда у Вінниці за місцем його проживання і оголосили йому про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.3 ст.190 ККУ). Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.

Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Що було раніше: Раніше у мережі Сорда звинувачували у тому, що він відкрив збір 3,5 мільйона гривень на 5 мінометів для підрозділу "Сенека" 93 бригади, але не прозвітував про нього, які так і не придбав.

Після обіцянок "розказати всю історію" військовий визнав, що витратив гроші "на інші потреби "Сенеки".

Згодом у різних соцмережах почали з'являтися свідчення різних людей, які скаржилися на Сорда і підозрювали його у шахрайстві.

Нагадаємо:

  • Владислав Стафійчук-Гранецький (Влад Сорд) ветеран і співзасновник видавництва "Дім Химер".
  • У 2021 році Сорда затримували після побиття вікон під будівлею Офісу президента під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка.
  • Під час одного з ефірів на телебаченні Сорд розповів, що коли він після поранення в Іловайську лікувався в лікарні імені Мечникова, його нагородили орденом Богдана Хмельницького. Він показав нагороду та назвав номер ордена. Водночас, у квітні 2021 року суд оштрафував Сорда за незаконне зберігання ордена Богдана Хмельницького. В ухвалі, зі слів Сорда, повідомляється, що він отримав орден від невідомого чоловіка. Суд визнав, що Сорд зберігав орден незаконно, і конфіскував його.

поліціявійна
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