Одіозному військовому та письменнику Сорду оголосили підозру у шахрайстві

Правоохоронці повідомили про підозру військовому блогеру Владиславу Сорду, який ошукав підписників на 350 тисяч гривень під час збору коштів для ЗСУ.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція

Дослівно поліція: "У липні 2022 року чоловік написав на своїй сторінці, що має можливість придбати 5 мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 мільйони гривень. Терміновість й важливість збору обґрунтував тим, що вони допоможуть військовим у боях під Ізюмом.

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Як зʼясували слідчі Нацполіції, певну частину коштів чоловік залишив собі. Мова йде про щонайменше 350 тисяч гривень, привласнених зі зборів.

Про це свідчить рух коштів по його приватних карткових рахунках, до даних якого правоохоронці отримали санкціонований доступ під час розслідування".

Деталі: За інформацією джерел УП, йдеться про Владислава Сорда, якого раніше у соцмережах звинувачували у привласненні коштів, зібраних на потреби військових.

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За даними слідства, він організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ. У прокуратурі повідомили, що чоловік заволодів сумою в понад 357 тис. грн.

Поліцейські виявили Сорда у Вінниці за місцем його проживання і оголосили йому про підозру за шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч.3 ст.190 ККУ). Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного.

Наразі йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Що було раніше: Раніше у мережі Сорда звинувачували у тому, що він відкрив збір 3,5 мільйона гривень на 5 мінометів для підрозділу "Сенека" 93 бригади, але не прозвітував про нього, які так і не придбав.

Після обіцянок "розказати всю історію" військовий визнав, що витратив гроші "на інші потреби "Сенеки".

Згодом у різних соцмережах почали з'являтися свідчення різних людей, які скаржилися на Сорда і підозрювали його у шахрайстві.

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